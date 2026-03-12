김경희 이천시장, 현장 행정 강화

주요 SOC 사업 41개소 진행 상황 직접 챙겨

경기 이천시(시장 김경희)는 민선 8기 핵심 사업의 추진 상황을 점검하고 사업 완성도를 높이기 위해 '2026년 상반기 주요 사업 점검'을 실시했다고 12일 밝혔다.

김경희 이천시장이 민선 8기 핵심 사업의 추진 상황을 점검하고 사업 완성도를 높이기 위해 '2026년 상반기 주요 사업 점검'을 실시하고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 점검은 지난 6일부터 13일까지 총 5회에 걸쳐 진행했으며, 민선 8기 공약사업과 주요 현안 가운데 사회간접자본(SOC) 중심 사업 41건을 대상으로 한다. 이 가운데 31건은 서면보고, 10건은 서면보고와 현장점검을 병행해 추진 상황을 종합적으로 점검했다.

점검은 우선 시장 주재로 시청 회의실에서 사업 추진 현황을 서면으로 보고받은 뒤, 주요 사업 현장을 직접 방문해 공정 진행 상황과 현장의 애로사항을 확인하는 방식이다.

이번 현장점검 대상에는 소고리 공원, 성호호수, 여성비전센터, 시립화장시설 부지, 대월2일반산업단지, 북부권 체육공원, 증포동 체육공원, 증포3지구 주차장, 부발 하이패스 IC, 부발 아미권 공영주차장 등이 포함됐다.

이천시는 이번 점검을 통해 사업 추진 상황을 확인하는 데 그치지 않고 공정 관리와 사업 완성도를 높이기 위한 개선 방안까지 함께 논의할 계획이다. 또한 현장에서 제기되는 문제는 즉시 검토해 사업 추진 속도를 높이고 시민 체감도를 높이는 데 집중한다는 방침이다.

AD

김경희 이천시장은 "시민들이 실제로 체감할 수 있는 수준까지 사업들이 준비되고 있는지 직접 보고, 직접 묻고, 직접 해결하는 현장 중심 행정을 강화하겠다"며 "속도는 높이고 완성도는 더 높여 시민이 체감하는 변화로 이어지도록 끝까지 책임 있게 추진하겠다"고 밝혔다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>