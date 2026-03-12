12일 네이버 스토어 예약 판매 시작

선거 노하우 담은 실무 지침서

"길바닥에 떨어진 명함을 봐도 속상해하지 말 것."

"해시태그(#)가 너무 많으면 온라인 홍보물이 스팸 처리될 수 있음."

"득표율이 아니라 '득표수'를 목표로 선거운동을 할 것."



개혁신당이 발간한 '지방선거 후보자 핸드북'에 담긴 선거 조언이다. 개혁신당은 정치 신인도 쉽게 선거에 도전할 수 있도록 실제 선거 현장의 노하우를 담은 선거 실무 지침서를 내놨다.

12일 개혁신당은 지방선거 후보자 핸드북을 발간하고 이날부터 네이버 스토어를 통해 예약 판매를 시작한다고 밝혔다. 판매가는 3000원이다. 지방선거에 참여하는 후보자라면 당적과 관계없이 누구나 활용할 수 있도록 했다.

이 책자는 출마 결심을 위한 자가 점검 문항을 시작으로 선거 유세 전략, 온·오프라인 홍보 방법, 네거티브 대응법, 미디어 인터뷰 요령 등 선거 과정 전반에 필요한 실무 전략을 담았다. 핸드북에 담긴 내용은 개혁신당 유튜브를 통해 영상 자료로도 공개될 예정이다.

개혁신당이 이 같은 선거 노하우를 공개한 것은 정치 진입 장벽을 낮추겠다는 취지다. 당의 선거 전략과 실무 경험을 '오픈소스' 형태로 공개해 비용 효율적인 선거 문화를 정치권 전반에 확산시키겠다는 구상이다.

이번 핸드북 발간은 개혁신당이 추진 중인 '99일 혁신 프로젝트'의 일환이다. 이 프로젝트는 인공지능(AI)과 데이터 기반 전략을 활용해 선거 방식을 혁신하고 정치 신인의 참여를 확대하겠다는 취지로 진행되고 있다.

이준석 개혁신당 대표는 "비용 효율적인 선거, 유권자에게 직접 다가가는 선거 방식이 대한민국 정치의 새로운 표준이 되길 바라는 마음에서 핸드북을 오픈소스로 공개하기로 했다"며 "더 많은 유능한 시민들이 정치 현장에 참여하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

