여성 이사를 1명 이상 확보한 스타트업이 10곳 중 3곳, 전체 여성 이사 비중은 6.9%에 그치는 것으로 나타났다. AI 시대에 '다양성'이라는 가치가 부각되고 있지만, 여성들은 여전히 리더십에서는 취약한 위치에 놓여있다.

12일 스타트업얼라이언스는 서울 서초구 드림플러스 강남에서 '2026 우먼 인 스타트업 컨퍼런스'를 개최했다. 이지영 선임전문위원은 '스타트업 이사회와 성별 다양성'에 대해 발표했다.

12일 스타트업얼라이언스가 서울 서초구 드림플러스 강남에서 개최한 '2026 우먼 인 스타트업 컨퍼런스'에서 이지영 선임전문위원이 스타트업 이사회와 성별 다양성에 대해 발표하고 있다.

스타트업얼라이언스가 국내 주요 스타트업 250개 기업의 등기이사 1122명 데이터를 분석한 결과 기업 평균 여성 이사 비중은 6.9%에 그치는 것으로 나타났다. 스타트업의 70.8%(177개사)는 남성으로만 구성된 이사회를 운영중이며 여성 이사가 1명 이상 포함된 기업은 29.2%(73개사)였다.

이사회 직위별로는 여성 사내이사 비중이 10.1%로 가장 높았고, 사외이사 7.9%, 기타비상무이사 6.8% 순이다. 대표이사 직위에 있는 여성 비중은 3.2%에 그쳤다. 단일 기업 이사회에만 참가하는 여성 이사 비중은 93.7%였다.

이지영 선임전문위원은 "이사회 내에서의 성별 불균형이 인력풀 부족만이라고 설명하기는 어렵다"며 "외부 전문가를 사외이사, 기타비상무이사에서 여성 비중이 더 낮았다. 남성 이사들은 최대 10개 기업을 겸직하는 데 비해 여성 이사는 최대 4개에 그친다"고 설명했다.

'스타트업 이사회와 성별 다양성' 보고서 중 직위별 이사회 구성 현황.

기업 성과에서도 여성 이사 비율이 20%를 넘느냐에 따라 차이가 나타났다. 여성 이사 비중이 20% 이상인 기업의 평균 누적 투자 유치 금액은 약 1380억 원으로, 20% 미만 기업(1118억 원)보다 평균 262억 원 더 많았다. 특히 바이오 등 기술집약적 산업에서는 여성 이사가 20% 이상인 기업의 매출 증가율은 145.3%로 20% 미만인 기업(70.0%)의 2배 이상이었다.

성별 다양성이 성과를 만들 수 있는 이유는 3가지다. 서로 다른 관점으로 집단 사고를 방지하는 '인지적 다양성'을 확보하고, 남성 중심의 네트워크가 닿지 못하는 새로운 외부 자원과 연결해주는 가교 역할을 할 수 있고, 이사회의 여성 이사라는 존재가 합리적인 거버넌스를 갖췄다는 신뢰를 줄 수 있다는 점이다.

이 선임전문위원은 "성별 다양성은 단순한 대표성의 문제가 아니라 더 나은 의사결정을 위한 거버넌스의 문제"라며 "불확실성이 커질수록 우리는 더 많은 시각과 관점이 필요하고, 이를 뒷받침할 전문 인력도 지속적으로 유입되어야 한다"고 설명했다.

이기대 스타트업얼라이언스 대표는 "혁신을 지향하는 스타트업 생태계에서도 이사회 구성은 여전히 남성 중심 구조가 강하게 나타난다"며 "이사회 성별 다양성은 단순히 ESG 지표를 넘어 기업의 전략적 의사결정과 장기 경쟁력을 강화하는 거버넌스 요소로 인식될 필요가 있다"고 말했다.

"AI, 남성이 더 빨리 시작하지만 여성이 더 꾸준히 쓴다"

서정훈 카카오스타일 대표가 12일 열린 우먼 인 스타트업 컨퍼런스에서 '다양성을 성과로 만드는 조직 사례'을 주제로 강연하고 있다.

'지그재그'를 운영하는 카카오스타일 서정훈 대표는 '다양성을 성과로 만드는 조직 사례'를 주제로 강연에 나섰다. 그는 AI 시대에 여성들에게 '실행 역량'이 필요하다고 강조했다. 기업에서도 AI를 도구가 아닌, 조직의 기본 역량으로 인식해야하는 상황이라고 진단했다. AI 활용 능력 차이는 '시도 횟수'에서 생기는만큼, 실행하는 역량을 갖춘다면 보다 빠른 적응이 가능하다고 조언했다.

서 대표는 "기술 변화 속도가 너무 빨라서 끊임없이 재교육하는 시스템이 조직의 생존을 좌우한다. 이제는 '유니콘' 같은 하나의 모델에 의존하기보다는 환경에 맞게 진화하는 '카멜레온' 조직이 필요하다"며 "AI로 문제를 찾아내서 더 많은 일을 빠르게, 더 높은 품질로 수행하는 조직이 되어야 한다"고 말했다.

그는 AI를 우선 사용해보고 실험하면서 결과를 수정하는 과정이 중요하다고 했다. 서 대표는 "AI를 활용할 때 중요한 능력은 언어능력, 맥락이해, 공감 커뮤니케이션인데, 이 능력들은 여성의 장점이기도 하다. 실제로 AI 상위사용자 중 여성 비율이 빠르게 늘고 있다"며 "AI는 사용 횟수가 곧 실력이다. 평균적으로 남성은 일단 실행, 여성은 준비 후 실행하는 경향이 있는데 대신 꾸준히 사용하는 것은 여성"이라고 설명했다.

서 대표는 "'AI는 사람이 하는 일을 대체하는 것이 아니라, AI를 사용하는 사람이 하지 않는 사람을 대체한다"며 "한 분야의 전문가가 아니라 여러 분야를 넘나드는 '르네상스적인 사람'이 되어야 한다"고 강조했다.

최재화 번개장터 대표 "'시스템 이해도'와 '연결능력' 갖춰야"

최재화 번개장터 대표는 12일 열린 우먼 인 스타트업 컨퍼런스에서 '경계를 넘는 성장의 태도'를 주제로 강연하고 있다.

최재화 번개장터 대표는 '경계를 넘는 성장의 태도'를 주제로 한 강연에서 여성들이 리더십을 갖추려면 권력·조직 구조를 이해하는 관점, 문제해결을 위한 연결 능력이 중요하다고 강조했다.

최 대표는 "여성들이 리더십에 가까이 가기 어려운 것은 조직·권력구조, 네트워크, 기회 접근성의 문제일 수도 있다. 구조적으로 취약하다는 것을 인정하고 극복하려는 노력들을 해야 한다"며 "자신감과 시스템 이해도를 갖추고, 외교 등 구조적인 문제들이 어떻게 연결되는지 관심을 가져야 한다"고 말했다.

최 대표는 "완벽한 정보는 어디에도 없다. 불확실성 속에서 의사결정을 하는 것에 익숙해져야 한다"며 "CEO가 되면서 문제의 스케일이 팀에서 회사로, 회사에서 산업으로 바뀌었다. 본질은 변함없이 '문제해결'이다. AI 시대에는 실행보다는 문제정의, 정보보유보다는 문제 프레이밍, 깊이 있는 전문성보다는 연결 능력이 더 중요하다"고 말했다.

