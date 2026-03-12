윤석준 대구 동구청장이 대법원에서 당선무표형을 선고받으면서 대구 동구청은 12알 구청장 궐위에 따라 김태운 부구청장이 구청장 권한대행으로 업무를 시작한다고 밝혔다.

대구 동구청은 대행 기간 행정의 연속성을 확보하고, 선거사무와 행정업무 전반을 안정적으로 관리해 구정 공백을 최소화해 나갈 방침이다.

김태운 동구청장 권한대행은 이날 오후 긴급 확대간부회의를 소집해, 현안 업무 추진 상황을 점검하고, 전 공직자에게 엄정한 공직기강 확립과 본연의 업무에 충실할 것을 지시했다.

특히, 이 자리에서 주요 현안 사업들이 차질없이 추진될 수 있도록 책임감을 가지고 최선을 다해줄 것을 강조했으며, 선거를 앞두고 공직자의 선거 중립의무 준수를 당부했다.

이와 함께, 김태운 동구청장 권한대행은 13일 오전 동구의회를 방문해 의장단과 간담회를 갖고, 주요 현안의 원활한 추진을 위한 협력 방안을 논의할 예정이다.

김태운 동구청장 권한대행은 "큰 책임감으로 권한대행 업무를 수행하게 됐다. 4개월 동안 구정 공백이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 2022년 지방선거 당시 미신고 계좌로 선거비용을 수입·지출한 혐의로 기소된 윤석준 대구 동구청장이 벌금형 200만원형을 확정받았다. 이는 당선무효에 해당하는 형이다. 대법원 3부(주심 노경필 대법관)는 12일 정치자금법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 윤 구청장에게 벌금 200만원을 선고한 원심 판결을 확정했다.

