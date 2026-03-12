총 6000주 매수 "경영 책임 의지"

SM엔터테인먼트는 장철혁·탁영준 공동대표와 이성수 CAO(최고 A&R 책임자)가 지난 9일 각각 자사주 2000주씩, 총 6000주를 장내 매수했다고 12일 밝혔다.

SM은 이번 자사주 매입에 대해 "단순한 주식 보유 차원이 아닌 'SM NEXT 3.0' 전략의 성공적인 실행과 지속 가능 성장에 대한 경영진의 책임감과 의지를 표명한 것"이라며 앞으로 글로벌 경쟁력 강화와 지속적인 주주친화 경영을 통해 기업가치를 높이는 데 주력하겠다는 의미"라고 설명했다.

SM은 지난해 창사 이래 처음으로 연결 기준 매출액 1조원을 돌파했다. 지난 1월 발표한 멀티 크리에이티브 체제를 필두로 한 'SM NEXT 3.0' 전략을 통해 글로벌 리딩 기업으로서의 입지를 강화할 계획이다.

