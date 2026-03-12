전 예비후보 "시민과 함께 목포 바꾸겠다"

전남 목포지역 시민사회와 지지자들이 전경선 목포시장 예비후보에 대한 공개 지지에 나서며 지역 정치권의 관심이 모아지고 있다.

전 예비후보는 최근 자신의 SNS를 통해 목포라이온스 회원들과 목포 작은기도회 모임, 지역 지지자들이 한자리에 모인 가운데 지지 의사를 밝히며 힘을 모았다고 밝혔다.

이 자리에서 참석자들은 전 예비후보의 목포 발전 비전과 지역 현안 해결 의지에 공감하며 시민 중심의 변화와 새로운 리더십이 필요하다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

전 예비후보는 "늦은 시간까지 함께해 준 분들의 마음을 직접 느끼며 큰 책임감을 느꼈다"며 "시민 한 분 한 분의 응원 속에서 혼자가 아니라는 것을 확인했다"고 말했다.

이어 "아직 저를 잘 모르는 시민들이 많은 만큼 더 낮은 자세로 시민을 만나고 더 많이 설명하고 더 많이 듣겠다"며 "시민의 응원이 헛되지 않도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 강조했다.

참석자들 사이에서는 "아직 전경선을 모르는 시민들이 많다. 더 알려야 한다"는 의견도 이어지며 향후 시민 접촉과 현장 행보를 더욱 확대해야 한다는 공감대가 형성된 것으로 전해졌다.

한편 전경선 예비후보는 전남도의원과 전남도의회 부의장을 지냈으며 최근 목포 로데오광장에서 기자회견을 열고 목포시장 출마를 공식 선언했다.

현재 더불어민주당 목포시장 경선은 전경선 예비후보를 비롯해 강성휘, 이호균 예비후보 간 경쟁 구도로 진행되고 있다.

