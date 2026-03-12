전남·광주 교육행정통합 대비 '정책토론회' 개최

교육자치 강화·학교 지원 등 실천 방안 논의

전남도교육청이 전남과 광주의 교육행정 통합을 제도적으로 뒷받침하기 위한 자치법규(조례·규칙) 마련에 본격적으로 나선다.

도교육청은 오는 16일 청사 대회의실에서 '특별법에서 조례까지, 전남·광주 교육행정통합의 제도적 기틀을 그리다'라는 주제로 정책토론회를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 토론회는 '전남·광주통합특별시 설치를 위한 특별법' 시행을 앞두고 교육 분야 위임 사항을 면밀히 검토하고, 안정적인 통합을 위한 조례 마련 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

전남도교육청은 '특별법에서 조례까지, 전남·광주 교육행정통합의 제도적 기틀을 그리다'라는 주제로 정책토론회를 개최한다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 본청 팀장, 직속기관 부(과)장, 교육지원청 과장 및 센터장 등 전남 교육행정 중간관리자 142명이 대거 참석한다. 이들은 특별법에서 위임한 교육 분야 핵심 조항을 분석하고, 이를 조례에 실효성 있게 반영하기 위한 방안을 집중적으로 논의할 예정이다.

특히 참석자들은 분임별 토론을 거쳐 교육자치권 강화와 학교 현장 지원을 위한 구체적인 조례 반영 사항을 도출할 계획이다. 아울러 통합 추진 과정에서 예상되는 교육 현장의 우려를 최소화할 실천적 방안과 전남·광주의 지역 특성을 살린 차별화된 교육정책에 대해서도 심도 있는 의견을 나눈다.

도교육청은 이날 수렴된 현장 중심의 제언을 체계적으로 정리해, 향후 광주시교육청과의 실무 협의 및 조례·규칙 제정 과정에 적극적으로 활용할 방침이다.

윤양일 전남광주교육행정통합추진단장은 "이번 토론회는 특별법의 취지를 우리 지역 여건에 맞는 제도와 정책으로 구체화하는 중요한 과정"이라며 "교육 가족의 지혜를 모아 전남·광주 교육행정통합이 안정적으로 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

김대중 교육감은 "특별법에서 조례로 이어지는 제도적 기반을 탄탄히 다지는 것이 통합 교육체제의 성공을 좌우하는 중요한 열쇠"라며 "전남 교육행정 중간관리자들이 집단지성을 발휘해 교육행정통합을 현장에서 자신 있게 실현해 주길 바란다"고 당부했다.

한편, 전남도교육청은 앞으로도 지속적인 정책토론회와 설명회를 개최해 특별법에 대한 논의를 심화하고 지역 사회의 공감대를 넓혀나갈 계획이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



