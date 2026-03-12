22년간 562명 지원…누적 장학금 230억원

아시아권에서 유럽·미주 지역 등으로 확대

포스코청암재단이 2026년 한국 유학 장학생으로 27개국, 19명을 선발해 등록금과 생활비를 지원하는 등 인재 육성에 나선다.

포스코청암재단은 12일 서울 강남구 포스코센터에서 제22회 한국유학장학 증서수여식 및 졸업 환송식을 개최했다고 밝혔다.

포스코청암재단은 올해 포스코한국유학장학생 19명을 새롭게 선발했다. 포스코한국유학장학은 2005년부터 해외 인재들이 국내 대학원에서 석·박사 과정을 이수할 수 있도록 학비와 생활비를 지원해온 글로벌 장학사업이다.

지난 22여년 동안 장학생 562명이 한국에서 학업과 연구를 이어왔으며, 누적 지원 금액은 약 230억원이다.

특히 올해는 기존 아시아권 중심에서 벗어나 선발 대상 국가를 전 세계 27개국으로 확대했다. 신규 장학생들은 독일, 미국, 영국 등 유럽·미주 지역, 브라질 등 중남미 지역, 말레이시아, 베트남, 인도네시아 등 아시아 여러 국가에서 선발됐다.

장학생들은 서울대·고려대·연세대·포스텍·한국학중앙연구원 한국학대학원·KDI국제정책대학원 등에서 생명과학, 공학, 행정학, 한국학 등 다양한 분야를 연구할 예정이다.

이번 행사는 새롭게 선발된 장학생들의 출발을 축하하는 동시에, 학업을 마친 장학생들의 새로운 여정을 응원하기 위해 마련됐다. 졸업 장학생들 가운데 일부는 박사학위 취득 후 포스트닥(Post-doc) 연구원으로 연구를 이어갈 예정이며, 일부는 논문 마무리를 위해 한 학기 추가 재학하며 연구를 심화할 예정이다.

포스코청암재단은 장학생들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 지원을 이어가는 한편, 장학사업을 통해 형성된 글로벌 인재 네트워크가 장기적으로 이어질 수 있도록 다양한 교류 프로그램을 운영할 계획이다.

포스코청암상은 포스코 창업이념인 창의존중·인재중시·봉사정신에 대한 국민적 관심과 참여를 확산시켜 국가발전에 기여하기 위해 마련됐다. 제20회 수상자를 지난달 선정했고, 다음달 22일 포스코센터에서 시상식을 열 예정이다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



