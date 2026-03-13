입소문으로 100조 몰리며 신고가 기록한 종목

중동발 리스크로 인해 연일 혼조세를 보이는 증시 속 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김호영 대표는 시장의 변동성을 정면으로 돌파하는 단기·단타 타이밍 특화 전문가로, 최근 공개된 실전 리딩에서 압도적인 적중률과 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다. 그가 제시한 매매 포인트는 실제 장중에서 정확히 맞아떨어지며, 짧은 구간에서도 고수익을 달성했다는 후기가 이어지고 있다.

특히 최근 장세처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 시장에서, 김 대표는 시장 변화를 실시간으로 포착하고, 타이밍을 놓치지 않는 단기 실전형 매매의 표준을 보여준다는 평가다.

투자자들 사이에서는 이미 "김호영 따라 하면 손실이 없다"는 말이 돌고 있다.

그의 전략은 단순한 차트 해석이 아니라, 실전 데이터 분석을 통한 즉각 대응형 매매 방식이다.

변동이 시작되면 누구보다 빠르게 움직이고, 수익 구간에서는 과감하게 청산하는 공격적인 전략으로 높은 효율을 보여준다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

빛과전자 빛과전자 close 증권정보 069540 KOSDAQ 현재가 1,416 전일대비 51 등락률 +3.74% 거래량 10,945,327 전일가 1,365 2026.03.13 09:57 기준 관련기사 빛과전자, '아시아의 알프스' 알펜시아에 '럭셔리 분양형 호텔' 개발 본격 시동 빛과전자, 삼성전자 우수협력사 선정…기술혁신 부문 우수상 빛과전자, 국제 전시회 참여를 통한 미국 시장 확대 전 종목 시세 보기 , 옵티코어 옵티코어 close 증권정보 380540 KOSDAQ 현재가 4,730 전일대비 290 등락률 -5.78% 거래량 4,701,195 전일가 5,020 2026.03.13 09:57 기준 관련기사 [기로의상장사]옵티코어②부실 담보로 페이퍼컴퍼니에 40억 대여 의혹 옵티코어, 콴타 파트너 서버온과 AI 중심 서버 인프라 공동 개발 MOU 엔비디아·메타 '800G' 전환…옵티코어 등 AI 데이터센터 핵심 공급사 부상 전 종목 시세 보기 , 삼표시멘트 삼표시멘트 close 증권정보 038500 KOSDAQ 현재가 18,390 전일대비 1,810 등락률 -8.96% 거래량 4,360,114 전일가 20,200 2026.03.13 09:57 기준 관련기사 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지 상승장에선 자금력이 경쟁력…4배 투자금, 연 5%대 금리로 '중대재해처벌법 1호 사고' 정도원 삼표그룹 회장 1심 무죄 전 종목 시세 보기 , 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 183,300 전일대비 4,600 등락률 -2.45% 거래량 6,234,512 전일가 187,900 2026.03.13 09:57 기준 관련기사 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 [특징주]'유가 상승·뉴욕증시 하락' 삼성전자·SK하이닉스 동반 약세 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 전 종목 시세 보기 , SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 906,000 전일대비 24,000 등락률 -2.58% 거래량 1,168,510 전일가 930,000 2026.03.13 09:57 기준 관련기사 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 [특징주]'유가 상승·뉴욕증시 하락' 삼성전자·SK하이닉스 동반 약세 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 전 종목 시세 보기

