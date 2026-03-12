한국증권금융 꿈나눔재단 12일 김정각 이사장이 부산 강서구에 위치한 장대현중고등학교에서 개최된 '희망 드림 스마트 교실 완공식'에 참석했다고 밝혔다.

한국증권금융 꿈나눔재단 김정각 이사장(왼쪽에서 4번째)이 부산 장대현중고등학교 완공식 행사에 참석하여 기념촬영을 하고 있다. 한국증권금융

꿈나눔재단은 탈북청소년 대안학교인 장대현중고등학교에 스마트 교실 설치 및 3D 프린터ㆍ전자책 리더기 등 IT 교육 기자재를 지원하고, 전자 음악실과 실외 체육장 조성으로 학생들의 특기 활동과 건강 증진을 위한 교육환경 개선을 후원했다.

희망 드림 스마트 사업은 탈북청소년들이 안전하고 쾌적한 환경에서 다양한 교육을 통해 건강한 인재로 성장할 수 있도록 미래형 교육환경을 구축하는 사업이다. 지난해 6월 한꿈학교를 시작으로 반석학교, 드림중고등학교 등 6개교에 6억4000여만원을 후원했다.

꿈나눔재단은 '한국증권금융'이 출연해 2013년 11월에 설립된 비영리 공익법인이며, 그동안 사회복지사업과 장학사업 등 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 지속해왔다.

김 이사장은 "희망 드림 스마트 교실에서 장대현중고등학교 학생들이 재능과 적성을 발견하고 꿈을 키워나가며 미래사회의 주역으로 건강하게 성장하기를 바란다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



