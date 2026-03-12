소풍형 힐링 축제로 운영

유달산 봄축제 포스터. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시는 내달 4일부터 5일까지 이틀간 유달산 일원에서 '2026 유달산 봄축제'를 개최한다.

이번 축제는 '꽃피는 순간, 봄날의 소풍'을 주제로 유달산의 아름다운 봄 풍경 속에서 방문객들이 걷고 쉬며 여유롭게 봄을 즐길 수 있는 소풍형 힐링 축제로 마련된다. 특히 개·폐막식이나 퍼레이드 중심의 기존 축제 방식에서 벗어나 봄꽃과 관람객 중심의 편안한 축제 분위기 조성에 중점을 두었다.

노적봉 일원에서는 공연과 체험 프로그램이 진행되며, 목포의 맛을 담은 김밥존과 휴게존, 피크닉 세트 대여소가 운영돼 방문객들이 봄 소풍의 분위기를 즐길 수 있도록 했다.

또한 ▲유달산 느림봄 걷기 ▲보물찾기 ▲노적쌓기 등 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 체험 프로그램이 마련되고, 지역 문화·예술단체가 참여하는 봄꽃 공연도 야외무대에서 펼쳐질 예정이다.

유달산 일주도로 구간에서는 봄꽃을 주제로 한 체험·전시 프로그램과 푸드트럭, 포토존, 아스팔트 그림판 등이 운영된다. 유달산 주차장 공간은 어린이 놀이터와 휴게존으로 조성해 가족 단위 방문객들이 편안하게 머물며 축제를 즐길 수 있도록 했다.

시 관계자는 "유달산의 아름다운 봄 풍경 속에서 시민과 관광객들이 여유롭게 걷고 쉬며 봄을 만끽할 수 있는 축제가 되도록 준비하겠다"고 말했다.

