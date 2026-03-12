구직단념 청년 78명 참여

전남 무안군이 구직 의욕을 잃었거나 취업 준비에 어려움을 겪는 청년들을 위해 맞춤형 취업 지원 프로그램을 운영한다.

군은 '2026년 청년도전지원사업'을 추진하고 구직단념 청년 등 참여자 78명을 모집한다고 밝혔다.

통계청의 2025년 하반기 지역별고용조사에 따르면 전남 무안군의 고용률은 65.9%, 실업률은 0.8%, 15~64세 고용률은 67.0%로 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다. 그러나 청년층이 체감하는 취업 여건은 여전히 어려워 맞춤형 취업 지원의 필요성이 제기되고 있다.

이에 전남 무안군은 수행기관인 전라남도 중소기업 일자리경제진흥원과 함께 청년도전지원사업을 운영한다. 사업은 구직단념 청년과 자립준비청년, 청소년복지시설 입·퇴소 청년, 북한 이탈 청년, 지역특화 청년 등 총 78명을 대상으로 맞춤형 프로그램을 제공한다.

프로그램은 참여자의 상황과 수요를 반영해 단기(5주), 중기(15주), 장기(25주) 과정으로 나눠 진행된다. 상담과 진로 탐색, 취업 역량 강화 교육 등이 제공되며 과정을 이수하고 취·창업 또는 일정 기간 근속 등 목표를 달성할 경우 최대 350만 원의 인센티브도 지원된다.

모집은 예산 소진 시까지 상시 진행되며 신청은 고용 24 누리집이나 전남일자리종합센터을 통해 가능하다.

한승헌 군 인구정책과장은 "청년도전지원사업을 통해 구직을 중단했던 청년들이 다시 취업 준비를 시작하고 진로를 모색하는 데 도움이 되길 바란다"며 "자격증 응시료 지원과 취업합격 패키지, 창업활동비 지원사업 등과 연계해 청년들의 취업 준비를 적극 지원하겠다"고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



