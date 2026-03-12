복지 사각지대 위기가구 발굴·신고 절차 교육… 지역 인적 안전망 강화

부산 기장군 일광읍 행정복지센터(읍장 손수옥)는 최근 명예사회복지공무원 37명을 대상으로 복지 위기가구 발굴과 지원을 위한 역량강화 교육을 실시했다.

명예사회복지공무원은 행정기관의 지원이 미치지 못하는 복지 사각지대에서 도움이 필요한 이웃을 발견해 신속히 제보하고, 위기가구가 적절한 복지서비스를 받을 수 있도록 돕는 무보수·명예직의 지역 인적 안전망이다.

이번 교육은 ▲명예사회복지공무원의 개념과 역할 ▲위기가구 체크리스트·신고 절차 ▲일광읍 카카오톡 채널 '투게더일광' ▲복지위기 알림 앱을 통한 온라인 신고 방법 등을 중심으로 진행됐다.

손수옥 일광읍장은 "바쁜 와중에도 주변 이웃을 살피는 데 힘써주시는 명예사회복지공무원 여러분께 늘 감사드린다"며 "지금까지 쌓아온 경험과 노력을 바탕으로 이웃이 이웃을 돕는 따뜻한 일광읍이 될 수 있도록 힘써주시길 바란다"고 말했다.

교육에 참여한 한 명예사회복지공무원은 "도움이 필요한 가정을 조기에 발견하고 행정과 협력하는 지역사회 인적 안전망의 역할이 얼마나 중요한지 다시 한번 깨닫는 유익한 교육이었다"고 소감을 전했다.

일광읍 행정복지센터는 복지 사각지대를 줄이고 지역사회 중심의 촘촘한 복지 안전망을 구축하기 위해 다양한 교육과 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자



