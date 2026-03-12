국제트레이드, 여행용 캐리어 ‘베르지아(VERGIA)’ 상표등록…해외 수출 박차

주식회사 국제트레이드가 여행용 캐리어 브랜드 '베르지아(VERGIA)'의 상표 등록을 완료하며 브랜드 보호 체계를 강화하고 글로벌 시장 확대에 나섰다.

국제트레이드는 이번 상표 등록을 통해 베르지아 브랜드의 고유성과 권리를 공식적으로 확보하며 향후 국내외 시장에서의 경쟁력을 한층 높일 수 있는 기반을 마련했다. 회사 측은 브랜드 보호를 강화함과 동시에 해외 시장을 중심으로 사업 확장을 적극 추진할 계획이라고 밝혔다.

특히 국제트레이드는 베르지아 여행용 캐리어 제품의 해외 수출을 본격화했다. 프랑스 시장으로의 수출을 시작으로 일본 대형 유통 채널인 돈키호테에도 오는 4월 초부터 제품을 납품할 예정이다. 일본 시장 진출을 통해 아시아 소비자 접점을 확대하고 베르지아 브랜드 인지도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이와 함께 두바이, 몽골, 인도네시아 등 여러 국가에서도 베르지아 캐리어 제품 공급과 관련한 협력 제안이 이어지고 있으며, 현재 다양한 해외 파트너들과 구체적인 협상을 진행 중이다. 회사 측은 이러한 흐름을 바탕으로 올해 해외 수출 비중이 크게 확대될 것으로 전망하고 있다.

주식회사 국제트레이드 관계자는 "이번 베르지아 상표 등록은 브랜드를 체계적으로 보호하고 글로벌 시장에서 경쟁력을 높이기 위한 중요한 과정이었다"며 "프랑스 수출을 시작으로 일본 돈키호테 납품을 준비하고 있고, 중동과 동남아 시장에서도 협의가 진행되고 있어 올해는 해외 시장에서의 성과가 더욱 확대될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

여행용 캐리어 브랜드 베르지아는 글로벌 유통 채널 확대를 통해 해외 시장에서의 입지를 지속적으로 넓혀 나갈 계획이다.

lshb01@asiae.co.kr



