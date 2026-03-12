동방사회복지회와 협력 봉사활동

14년째 후원 이어가며 여성한부모 지원

고려아연과 계열사 임직원들이 싱글맘(여성한부모) 강사의 자립을 지원하기 위해 마련한 참여활동을 진행했다. 고려아연은 여성한부모 강사의 실질적인 사회적 자립을 지지하기 위해 사회복지법인 동방사회복지회와 함께 이번 행사를 준비했다고 12일 밝혔다.

김기준 고려아연 지속가능경영본부장(앞줄 가운데)과 고려아연·계열사 임직원 등 투게더클래스 참가자들이 활동 후 기념 촬영하고 있다. 고려아연 제공

고려아연에 따르면 지난 9일 서울시 종로구 고려아연 본사 다목적실에서 진행된 '고려아연과 함께하는 싱글맘 Step by step - 투게더클래스 봉사활동'은 고려아연과 계열사 서린정보기술 임직원 20여명이 참여한 가운데 ▲강사소개 및 오리엔테이션 ▲가죽 명함지갑 만들기 ▲기념촬영 순으로 진행됐다.

이날 임직원들은 먼저 원하는 가죽 색상을 고른 뒤 가죽에 구멍을 뚫고 직접 바느질을 했다. 이어 ▲바느질 라인 망치질 ▲전체 단면 마감 ▲옆면 꼬임 연결 ▲에센스 등을 마무리한 뒤 명함지갑을 완성했다. 강의를 주관한 여성한부모 강사는 적극적인 사회활동을 위한 자신감을 배양하고, 나아가 사업장 운영 등을 통해 경제적 자립과 전문성도 강화해 나갈 계획이다.

사회복지법인 동방사회복지회는 전국 한부모가정은 물론 아동청소년과 장애인, 노인 등을 대상으로 다양한 복지사업을 전개하고 있다. 특히 전국에 한부모가족복지시설 6개소 및 자립사업장(카페) 1개소를 운영하고 있으며, 해당 시설을 통해 여성한부모가 경력단절을 극복하고, 정서적·경제적 자립을 도모할 수 있는 기반을 제공하고 있다.

고려아연은 올해로 14년째 동방사회복지회에 매년 1000만~2000만원 상당의 후원을 이어오고 있으며, 올해도 1100만원의 기부금을 전달해 전국의 여성한부모 60여명을 지원하고 있다. 고려아연이 동방사회복지회에 전달한 기부금은 여성한부모 가정의 ▲의료지원 ▲문화체험 지원 ▲싱글맘 원데이클래스 등 여성한부모가정의 건강회복과 자립강화를 위한 지원사업에 쓰인다.

김기준 고려아연 지속가능경영본부장은 "고려아연과 계열사 임직원들이 이번 투게더클래스에 열정적으로 참여한 덕분에 여성한부모 강사에 정서적 지지를 보낼 수 있었다"며 "앞으로도 고려아연은 여성한부모가 우리사회에서 자립기반을 확고히 할 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

서믿음 기자



