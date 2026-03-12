관광·산업 복합항만 전환

지난 11일 목포시청 상황실에서 열린 TF회의. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시는 지난 11일 '목포항 및 배후부지 기능별 재배치 TF회의'를 열고 해양레저·물류·수산·산업을 아우르는 목포항 미래 발전 전략을 논의했다.

이날 회의는 조석훈 목포시장 권한대행 주재로 시 관계 부서와 교수, 해양수산 전문가, 항만 관계자 등 외부 자문단이 참석한 가운데 항만 기능 재편 방향과 부서 간 협력 방안을 공유하는 자리로 진행됐다.

시에 따르면 현재 목포항은 어선·여객·물류 기능이 혼재돼 항만 운영 효율이 낮고, 북항은 어선 과밀로 안전 문제가 지속되는 등 구조적 한계를 안고 있다. 특히 북항은 선박 수용 능력을 초과한 어선이 정박하면서 기상 악화 시 최대 8중 이상 겹치기 접안이 발생하는 등 안전 우려가 제기되고 있으며, 내항 역시 어선과 여객 기능이 함께 운영돼 관광 기능 활성화에 제약이 있는 상황이다.

이에 따라 시는 삽진항 국가어항 개발을 계기로 목포항 전반의 기능을 체계적으로 재편하는 '목포 큰그림 프로젝트'를 추진하고 있다.

재배치 계획에 따르면 삽진항은 약 494억 원을 투입해 국가어항으로 개발하고 물양장과 방파제, 냉동·냉장시설 등 어업 기반시설을 구축해 오는 2030년까지 어선과 레저선 등 총 428척을 분산 수용하는 수산 중심 항만으로 육성한다.

북항은 어선 혼잡 해소 이후 소형어선과 해경 전용 부두로 특화하고, 내항은 어선 기능을 단계적으로 이전해 여객과 마리나, 친수공간 중심의 관광 거점 항만으로 전환한다. 신항은 해상풍력 산업과 항만 물류 중심 거점으로 발전시키고, 남항은 친환경 선박 연구개발 클러스터를 중심으로 한 해양산업 거점으로 육성할 계획이다.

항만 배후부지 개발도 함께 추진된다. 전남 목포시 내항 주변은 마리나와 문화시설이 결합된 수변 관광공간으로 조성하고, 신항 배후부지는 해상풍력 산업 클러스터 중심지로 육성할 방침이다. 아울러 해양관광 분야 민간 투자 유치도 병행한다.

조석훈 목포시장 권한대행은 "목포항 기능 재배치는 단순한 항만 정비를 넘어 목포항의 미래 100년을 준비하는 장기 발전 전략"이라며 "체계적인 기능 재배치를 통해 항만의 안전성을 높이고 관광과 산업이 함께 성장하는 복합 항만도시를 조성하겠다"고 말했다.

한편 시는 올해 삽진항 국가어항 기본설계와 목포항 종합발전계획 수립을 시작으로 항만 기능 재배치 사업을 본격 추진할 계획이다. 또한 해양수산부와 목포지방해양수산청, 전라남도 등 관계기관과 협력해 관련 사업이 제5차 항만기본계획과 제4차 항만재개발계획에 반영될 수 있도록 지속적으로 추진할 방침이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



