IT·시설관리·안전 등 10개 분야 전문가 참여… 후배 제대군인 취·창업 지원

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술) 제대군인지원센터는 12일 정부대구지방합동청사에서 '2026년 제대군인 멘토 위촉식'을 개최했다.

대구보훈청 제대군인지원센터가 ‘2026년 제대군인 멘토’ 위촉식을 갖고 기념촬영하고 있다. 대구보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

올해는 4차 산업, IT·전산, 시설관리, 안전 등 10개 분야에서 활동할 멘토 10명이 위촉됐으며, 활동 기간은 1년이다. 멘토들은 '멘토·멘티 만남의 날'과 취·창업 워크숍, 사이버 멘토링 등을 통해 온·오프라인에서 멘티들을 만나 전문성과 사회 경험을 공유하게 된다.

제대군인 멘토링은 취·창업에 성공한 선배 제대군인이 전직을 희망하는 후배 제대군인에게 관련 분야의 전략과 노하우를 전수해 성공적인 사회 정착을 돕는 프로그램으로 2008년부터 운영되고 있다.

김종술 대구지방보훈청장은 "제2의 인생을 시작하는 후배 제대군인들이 실패를 줄이고 성공적인 사회 정착을 이룰 수 있도록 따뜻한 공감의 멘토링 활동을 해주길 바란다"고 말했다.

제대군인지원센터는 5년 이상 중·장기 복무한 제대군인을 대상으로 취·창업 워크숍 개최, 전문 위탁교육, 전직지원금과 직업능력개발 교육비 지원 등을 통해 전역 군인의 전직을 지원하고 있다.

자세한 사항은 제대군인지원센터 홈페이지를 참고하거나 전화로 문의하면 된다.

영남취재본부 조충현 기자



