글로벌 K-패션 B2B 플랫폼 ‘딜리셔스’, 정보보호 관리체계 인증 획득

글로벌 K-패션 B2B 플랫폼 '신상마켓'을 운영하는 ㈜딜리셔스가 과학기술정보통신부 산하 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 '정보보호 관리체계(ISMS)' 인증을 취득하며 업계 최고 수준의 보안 역량을 입증했다.

ISMS 인증은 기업이 주요 정보자산을 보호하기 위해 수립·관리·운영하는 정보보호 관리체계가 국내 기준에 적합한지를 엄격히 심사하는 제도다. 딜리셔스는 고객에게 더욱 안전한 거래 환경을 제공하기 위해 선제적으로 보안 시스템을 점검하고 이번 인증을 획득했다.

이번 인증 범위에는 딜리셔스가 제공하는 서비스 전반이 포함되었다. 동대문 패션 도소매 사업자를 연결하는 B2B 플랫폼 '신상마켓'과 광고 서비스인 '신상애드'를 비롯해, 상품 촬영 플랫폼인 '신상스튜디오', 그리고 사입회사를 위한 물류 솔루션 'SO+'와 대표 홈페이지까지 모두 인증 대상에 포함되어 서비스 안전성을 확인받았다.

딜리셔스는 클라우드 환경인 AWS의 서버, 데이터베이스, 네트워크 인프라는 물론 온-프레미스 장비와 내부 애플리케이션까지 아우르는 철저한 보안 체계를 구축했다. 특히 고객의 개인정보와 구매 내역 등 중요 데이터를 식별하고 관리하는 체계를 강화했으며, 서비스 운영과 유지보수에 참여하는 인적 자원에 대해서도 엄격한 보안 관리를 적용하고 있다.

딜리셔스 연구개발센터장이자 정보보호최고책임자(CISO)를 맡고 있는 장광우 센터장은 "이번 ISMS 인증 획득은 단순한 법적 의무 이행을 넘어 고객의 소중한 정보를 보호하겠다는 회사의 의지를 보여주는 것"이라며 "앞으로도 딜리셔스는 고도화되는 보안 위협에 대응하여 플랫폼의 신뢰도를 높이고, 국내외 사업자들이 안심하고 거래할 수 있는 K-패션 생태계를 만들어 나갈 계획"이라고 밝혔다.

