한국국토정보공사와 협력, 빅데이터·드론·디지털트윈 기반 스마트행정 강화

울산 울주군은 12일 군청 은행나무홀에서 한국국토정보공사 부산울산지역본부와 공간정보 스마트행정 지원사업 추진을 위한 '공간다듬이' 기술지원 업무협약을 체결했다.

울주군이 LX공사와 ‘공간다듬이’ 기술지원 협약을 체결하고 있다. 울주군 제공 AD 원본보기 아이콘

'공간다듬이'는 빅데이터와 드론 기술, GIS(지리정보시스템), 디지털트윈 등 공간정보 기반 핵심기술을 활용해 군정 업무의 디지털 지원체계를 구축하고 정책의 효율적인 의사결정을 돕는 행정지원 서비스다.

앞서 울주군은 지난해 공간다듬이를 통해 공간정보 기반 현안과제 빅데이터 분석 11건을 수행하고 기초행정 GIS시스템 고도화, 디지털트윈 행정서비스 신규 모델 개발(농업용 저수지 안전관리 시스템), 공간·행정데이터 표준화·현행화 등을 추진했다.

또 문화·관광·경제·안전 등 다양한 분야에서 빅데이터 분석을 통해 정책 개선을 지원했다. 울산울주세계산악영화제와 울산옹기축제의 관광객 패턴과 경제효과를 분석하고 방사능 재난 대피 우회로와 농업용 저수지 범람 위험도 등을 도출하는 성과를 거뒀다.

이번 협약에 따라 울주군은 한국국토정보공사로부터 빅데이터 정제와 가공 등 기술 지원을 받아 공간다듬이의 활용도를 더욱 높일 계획이다.

올해는 생활SOC 취약지 분석, 재난 유형별 구호계획 타당성 분석, 탄소중립을 위한 공간환경계획 수립, 원전해체 영향권 기반 주민 노출 과 취약도 분석, 산불 발생 시 주민 피해 취약도 분석 등 다양한 정책 이슈를 발굴해 빅데이터 분석을 확대할 예정이다.

이와 함께 올해로 11년째를 맞은 공간다듬이 사업의 성과를 널리 알리기 위해 아시아 최대 규모 공간정보 산업 박람회인 K-Geo Festa에서 홍보부스를 운영하고 울주군의 선진 사례를 공유할 계획이다.

AD

이순걸 군수는 "공간다듬이 사업은 울주군 행정의 미래를 바꾸는 혁신의 발걸음"이라며 "앞으로도 전문기관과 협력해 군민이 체감할 수 있는 고품격 스마트행정을 실현하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>