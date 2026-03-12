동성제약 최대주주 브랜드리팩터링 "회생 핵심은 자금 아닌 책임 구조 정리"

동성제약 동성제약 close 증권정보 002210 KOSPI 현재가 973 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 973 2026.03.12 15:30 기준 관련기사 브랜드리팩터링 "M&A 부결 가능한 상거래채권 의결 기반 확보" 브랜드리팩터링 "동성제약 회생, 주주 손실 진짜 폭탄은 '증자·희석'이다" '찬성 안 하면 거래 끊긴다?'…동성제약 관리인, 채권자 압박에 중립성 논란 전 종목 시세 보기 회생 절차와 관련해 인수 주체와 자금 규모에 시장의 관심이 집중되는 가운데 브랜드리팩터링 측은 회생 과정에서 자금 투입보다 경영 리스크와 공시 문제에 대한 책임 구조 정리가 우선돼야 한다는 입장을 12일 밝혔다.

브랜드리팩터링 관계자는 "회생 논의가 진행될 때 자금 규모나 인수 주체에 관심이 쏠리는 경우가 많지만, 이번 사안에서는 회사가 현재 상황에 이르게 된 경영 리스크와 공시 문제를 어떻게 정리할 것인지가 중요한 요소"라고 말했다.

공시에 따르면 동성제약은 지난해 6월25일 '횡령·배임 혐의 발생' 공시를 통해 상장적격성 실질심사 사유가 발생했다. 이후 한국거래소는 같은 해 7월 16일 동성제약을 기업심사위원회 심의 대상으로 결정했다.

이어 거래소는 지난해 8월13일 동성제약에 대해 오는 5월13일까지 개선기간을 부여하고, 해당 기간 동안 매매거래정지를 유지하기로 했다. 한국거래소는 당시 공시에서 상장적격성 유지 여부를 판단할 때 기업의 계속성뿐 아니라 경영의 투명성, 공익 실현, 투자자 보호 등을 함께 고려하겠다고 밝혔다.

공시 관련 제재도 이어졌다. 한국거래소는 지난해 7월 동성제약을 불성실공시법인으로 지정하고, 같은 해 6월 23일 '풍문 또는 보도에 대한 해명' 공시가 거짓 또는 잘못 공시된 것으로 판단했다. 이에 따라 벌점 8.5점과 공시위반제재금 8500만원이 부과됐다.

이후에도 공시 문제는 추가로 발생했다. 동성제약은 지난해 10월 경영권 분쟁 관련 소송 제기 및 판결 사항을 지연 공시한 사유로 불성실공시법인 지정 예고를 받았으며, 이후 지정 공시가 이뤄졌다.

브랜드리팩터링 측은 회생 절차에서 이 같은 경영 및 공시 이슈에 대한 정리가 중요하다는 입장이다.

회사 관계자는 "회생 과정에서는 단순한 자금 투입보다 회사가 현재 상태에 이르게 된 경영 및 공시 리스크를 어떻게 정리하고 개선할 것인지가 중요한 요소가 될 것"이라고 말했다.

AD

한편 동성제약 회생안은 향후 관계인집회를 통해 채권자와 이해관계자들의 판단을 받게 될 예정이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>