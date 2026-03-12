담양사랑상품권 카드

읍면 사무소서 신청

지역 경제 활성화 기대

전남 담양군청 전경. 전남 담양군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 담양군이 학부모의 교육비 부담을 완화하고 교육 복지를 실현하기 위해 올해 초등학교 신입생 전원에게 '입학 축하금' 10만 원을 지급한다.

12일 담양군에 따르면 이번 지원은 아이 키우기 좋은 환경 조성과 지역 내 소비 촉진을 위해 마련됐다. 지원 대상은 입학일 기준 신청일 현재까지 담양군에 주민등록을 둔 지역 초등학교 최초 입학생이다.

신청 기간은 오는 16일부터 11월 30일까지 운영된다. 신청을 희망하는 학부모나 보호자는 신분증을 지참하고 자녀의 주소지 읍·면 사무소를 방문해 접수하면 된다.

군은 대상 자격 확인을 거쳐 순차적으로 축하금을 지급할 예정이다. 특히 지역 자금의 역외 유출을 방지하고 골목상권을 살리기 위해 현금 대신 담양사랑상품권 카드로 제공한다.

AD

담양군 관계자는 "새로운 시작을 앞둔 초등학생들의 입학을 진심으로 축하한다"며 "앞으로도 주민들이 실질적으로 체감할 수 있는 맞춤형 교육 지원 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>