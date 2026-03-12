중앙동에 복합지원센터 개소…채무조정·금융교육 등 원스톱 지원



맞춤형 금융상품 출시·찾아가는 상담 서비스로 금융 사각지대 해소

BNK부산은행은 12일 부산은행 본점에서 서민금융진흥원, 신용회복위원회와 '서민금융 복합지원 추진'을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 김성주 부산은행장과 김은경 서민금융진흥원장(겸 신용회복위원장) 등 기관 주요 관계자들이 참석해 서민금융과 복합지원, 지역금융 협력 방안에 대해 논의했다.

이번 협약은 부산·울산·경남 지역 서민과 소외계층이 겪는 복합적인 어려움을 개별 기관의 단편적 지원이 아닌 통합 서비스로 제공하기 위해 마련됐다. 특히 금융권 최초로 민·관이 협력하는 지역 밀착형 서민금융 복합지원 체계를 구축하는 데 목적이 있다.

세 기관은 올해 3분기 내 복합지원 수요가 높을 것으로 예상되는 부산 구도심 지역인 중앙동에 복합지원센터를 개소할 예정이다. 센터에서는 민간·정책서민금융과 고용·복지 상담, 채무조정 지원, 금융교육 등을 원스톱으로 제공해 서민과 소외계층의 경제적 자립을 지원할 계획이다.

또 부산은행은 복합지원 이용자를 위한 맞춤형 금융상품도 3분기 중 출시한다. 제도권 금융 복귀를 위한 소액신용대출 상품과 종잣돈 마련을 지원하는 적금상품을 선보여 금융 사각지대 해소와 자산 형성을 동시에 지원할 방침이다.

세 기관은 이동점포를 활용한 '찾아가는 복합지원 서비스'를 운영해 금융 접근성이 낮은 지역을 직접 방문하고 상담을 제공하는 한편, 상담 직원 대상 금융교육도 실시해 금융 소외계층 지원망을 확대할 계획이다.

AD

김성주 부산은행장은 "이번 협약은 서민금융과 복지를 유기적으로 연결해 지역 내 금융 사각지대를 실질적으로 해소하기 위한 의미 있는 첫걸음"이라며 "정책상품 이용이 어려웠던 경계계층과 금융·디지털 소외계층을 위한 포용금융 실천에 적극 나서겠다"고 말했다.

김은경 서민금융진흥원장은 "복합지원의 새로운 도전을 대한민국 대표 지방은행인 부산은행과 함께 하게 되어 기쁘다"며 "이번 협약을 계기로 공공과 민간이 함께 책임을 다하는 지역금융 협업 모델을 구축하고 금융 취약계층 지원을 강화하겠다"고 말했다.

부산은행이 서민금융진흥원·신용회복위원회와 서민금융 복합지원 협력 업무협약을 맺고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>