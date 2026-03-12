국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일) 제대군인지원센터는 12일 울산보훈지청 회의실에서 '3월 찾아가는 순회상담'을 실시했다.

이번 순회상담에는 사전 상담 예약을 한 제대군인 회원 6명이 참여해 제대군인지원제도와 교육훈련제도에 대한 안내를 받았다. 이들은 취업과 창업 관련 궁금증을 상담해 해소하고, 관심 분야에 대한 취·창업 정보도 받았다.

부산제대군인지원센터는 부산·울산·양산·제주 지역을 관할하고 있으며, 부산 이외 지역에 거주하는 회원들의 편의를 위해 매년 2월부터 11월까지 '찾아가는 순회상담'을 운영하고 있다.

센터는 오는 4월에는 양산 지역을 방문해 순회상담을 이어갈 예정이다.

