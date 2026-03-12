세일즈포스, 250억달러 규모 채권 수요 미지근…"AI 불안감 반영"

글로벌 대표 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기업 세일즈포스가 발행한 250억달러(약 37조원) 규모의 채권이 기대만큼의 수요를 끌어모으지 못했다. 인공지능(AI) 확산으로 기존 소프트웨어 기업들이 타격을 받을 수 있다는 투자자들의 우려가 반영된 것으로 분석된다.

12일(현지시간) 블룸버그통신과 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 세일즈포스는 자사주 매입을 위한 250억달러 규모의 채권 발행을 마무리했다.

다만 수요는 부진했다. 블룸버그는 관계자의 말을 인용해 "최종 주문 규모(order book)가 약 360억달러였다"고 전했다. 이는 발행 규모의 1.4배다. 올해 채권 발행액 대비 평균 약 4.1배와 비교하면 부진한 수치다.

WSJ은 세일즈포스의 채권 발행이 주목받았다고 평가했다. AI의 발전이 소프트웨어 기업들의 사업을 크게 흔들 수 있다는 우려로 투자자들이 관련 기업에 대해 부정적인 시각을 보여왔기 때문이다.

그러면서 블룸버그는 이처럼 뚜렷한 수요 격차가 기존 소프트웨어 업체들이 AI의 영향을 받을 수 있다는 월가의 우려를 보여준다고 설명했다. 또 아마존은 AI 사업에 수십억달러를 투자하며 수혜가 예상되는 이른바 '하이퍼스케일러(hyperscalers)' 기술 대기업 중 하나라고 덧붙였다.

손버그 인베스트먼트(Thornburg Investments)의 포트폴리오 매니저 크리스티안 호프만은 "하이퍼스케일러들은 세일즈포스 같은 기업들에 존립을 위협하는 위협이 될 수 있는 인프라를 구축하고 있다"며 "투자자들은 소프트웨어 사업 노출도에 대해 점점 더 면밀히 들여다보고 있다"고 설명했다.

