기장군(군수 정종복)은 사업장 내 잠재적 위험요인을 선제적으로 발굴하기 위해 3월부터 8월까지 군 소속 현업 사업장을 대상으로 '2026년 정기 위험성 평가'를 실시한다고 12일 전했다.

정기 위험성 평가는 사업장에서 발생할 수 있는 유해·위험요인을 사전에 찾아내고, 위험 수준이 높을 경우 개선 조치를 수립·이행하는 일련의 과정으로 산업재해 예방에 핵심적인 역할을 한다.

이번 평가는 산업재해예방팀과 관리감독자, 근로자, 안전관리 전문기관이 함께 참여하는 합동 방식으로 진행된다. 이에 앞서 군은 최근 군청에서 관리감독자와 업무 담당자, 근로자 등 350여명을 대상으로 사전 교육을 실시했다.

기장군은 매년 정기적으로 위험성 평가를 실시하고 있으며, 올해는 현업팀 34개 팀이 관할하는 도로 유지보수, 시가지 청소, 공원 관리, 시설물 환경정비, 풀베기 등 다양한 현업 사업장을 대상으로 평가를 진행할 예정이다.

또 근로자를 대상으로 한 현장 청취 조사를 강화하고, 잠재적 위험 요소인 '아차 사고'까지 적극 반영해 실효성 있는 위험성 감소 대책을 마련할 계획이다. 아울러 평가와 개선 과정 전반에 근로자의 참여를 확대해 현장 중심의 안전관리 체계를 강화한다는 방침이다.

기장군 관계자는 "산업재해 예방을 위해 위험성 평가는 무엇보다 중요한 과정"이라며 "근로자와 함께 위험성 평가를 내실 있게 실시해 안전한 일터를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

기장군이 2026년 위험성 평가 담당자,근로자 사전교육을 실시하고 있다.

