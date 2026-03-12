전주시 대표 문화유산인 경기전과 전라감영지가 단청을 칠한 옛 모습을 되찾는다.

전주시는 이달부터 경기전 정전과 전라감영지 내삼문에 대해 전통 안료를 사용한 단청 복원 공사를 착수한다.

단청은 청·적·황·백·흑의 오방색을 기본으로 목조 건축물에 여러 가지 색으로 무늬를 그리는 장식 기법으로, 단청공사는 단순한 전통 건축물을 장식하는 조형의 아름다움뿐만 아니라 햇빛과 비바람, 병충해로부터 목재를 보호해 건물의 수명을 연장하는 기능적 의미도 가지고 있다.

경기전 정전 단청의 경우 노후화 및 박리 현상 등으로 훼손된 상태로, 수차례에 걸친 전문가 자문과 국가유산청 위원회 심의를 거쳐 고증자료가 남아 있는 1872년 시점으로의 복원이 결정됐다.

전주시는 올 연말까지는 경기전 정전 단청 복원 공사를 마무리할 방침이다.

단청 문양은 위계에 따라 3가지 형식으로 나눠 정전과 배위청은 금모로단청, 익랑과 월랑, 정전 배면 처마부는 모로단청, 정전 측면 상부 풍판 안쪽은 긋기 및 가칠단청으로 구분해 단청을 입힐 예정이다.

또한 시는 지난 2017년부터 2020년까지 복원한 전라감영지 건물에 대해서도 올해 내삼문 모로단청부터 순차적으로 건물별 단청공사를 진행할 계획이다.

전라감영지 건물의 경우 단청이 칠해지지 않은 백골집으로 청태 등 곰팡이로 문제가 야기됐으며, 전주시는 시간이 지나면서 목재가 충분히 건조됐다고 판단 되는 만큼 부재를 보호하기 위해 단청을 입히기로 결정했다.

전주시는 타지역 감영 및 지역 내 타 건물의 단청 사례를 참고해 단청 문양 구성을 구체화해 전라감영 전체 복원 위원회의 자문을 거쳤으며, 이에 단청공사를 본격 추진키로 했다.

전주시 관계자는 "금번 경기전과 전라감영지 전통 단청 공사를 통해 문화유산의 위엄을 높이고, 지속적인 문화유산 보존을 통해 역사 문화도시 전주의 정체성을 강화할 것"이라고 말했다.

