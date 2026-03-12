㈜태웅서 제강·단조 일관생산체제 벤치마킹

경제자유구역에서 글로벌 철강기업 태웅의 생산 현장을 둘러보는 기업현장투어가 열렸다.

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 12일 화전·녹산산단에 있는 태웅을 방문해 '제3회 BJFEZ 기업현장투어'를 진행했다고 알렸다.

이날 투어에 부산진해경제자유구역 입주기업 대표 30여명이 참석했다. 기업 간 혁신 사례를 공유하고 경영 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

(주)태웅에서 열린 '제3회 BJFEZ 기업현장투어'. 박성호 부산진해경제자유구역청장과 허욱 태웅 사장, 이수태 입주기업협의회장 등이 카메라 앞에 섰다.

행사는 기업 홍보영상 시청과 브리핑, 제강·단조 공장 투어, 질의응답 순으로 진행됐다. 참석 기업들은 특수강 시장 대응 전략과 설비 자동화, 친환경 공정 도입 사례 등을 공유했다.

태웅은 1981년 단조기업으로 출발했다. 2016년 제강공장을 완공하며 제강부터 단조까지 이어지는 일관 생산체제를 구축했다.

최근 원전과 해상풍력 등 에너지 산업 성장에 따라 대형 단조품 공급 기업으로 주목받고 있다. 지난해에는 캐나다에 국내 기업 최초로 SMR(소형모듈원전) 단조품을 공급했다. 약 450억원 규모 설비 투자도 진행했다.

허욱 태웅 사장은 "기술 고도화와 품질 혁신을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

이수태 입주기업협의회장(파나시아 대표)은 "원소재부터 단조까지 이어지는 일관 생산 현장을 직접 확인했다"며 "입주기업 간 협력을 통해 어려운 경영환경을 함께 극복하길 기대한다"고 말했다.

박성호 부산진해경제자유구역청장은 "기업 현장이 곧 지역 경쟁력"이라며 "현장 중심 교류를 확대해 기업 간 상생과 혁신을 지원하겠다"고 힘줬다.

