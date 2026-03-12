2026학년도 기업 유형 탐험대: 나에게 맞는 기업 찾기 포스터. 광주대 제공 AD 원본보기 아이콘

광주대학교 대학일자리플러스센터는 재학생과 졸업생, 지역 청년들의 진로 탐색과 취업 역량 강화를 지원하기 위해 '2026학년도 기업 유형 탐험대: 나에게 맞는 기업 찾기' 특강을 운영한다고 12일 밝혔다.

오는 24일 오후 2시부터 총 3시간 동안 실시간 ZOOM을 활용한 비대면 방식으로 진행될 이번 특강은 취업 준비 과정에서 중요한 요소 중 하나인 기업 유형에 대한 이해를 높이고, 개인의 진로 방향에 맞는 기업 선택 전략을 제시하기 위해 마련됐다. 단순한 기업 정보 제공을 넘어 대기업, 공기업, 중견·중소기업 등 다양한 기업 유형의 특징과 취업 준비 전략을 비교 분석하는 데 초점을 맞추고 있다.

교육생들은 ▲다양한 기업 유형 이해 ▲기업 유형별 특징 분석 ▲기업별 취업 준비 방법을 습득해 자신의 진로 방향을 구체화한다. 또한 자신의 역량과 가치관에 맞는 기업을 탐색하고, 보다 체계적인 취업 준비 전략을 수립할 수 있을 것으로 기대된다.

한편 광주대학교 대학일자리플러스센터는 재학생과 졸업생뿐 아니라 지역 청년을 대상으로 진로 상담, 취업 역량 강화 특강, 직무 탐색 프로그램 등 다양한 청년 진로·취업 지원 프로그램을 운영하며 지역 청년 고용 활성화에 기여하고 있다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



