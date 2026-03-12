인천 계양~강화 고속도로 건설 공사가 12일 첫 삽을 떴다.

이 고속도로는 계양구에서 서구 검단을 거쳐 강화군까지 광역 간선도로망으로, 인천 북부권 지역 간 이동 편의성을 향상하고 수도권 서북부 지역의 균형발전을 견인할 핵심 교통 기반시설이다.

길이 29.9㎞, 왕복 4차로 규모로 건설되며 총사업비는 3조2629억원이 투입된다. 국토교통부와 한국도로공사가 추진하는 국책사업으로, 2032년 준공 목표다.

시는 고속도로가 개통되면 교통 여건이 열악했던 강화·검단·계양 등 인천 북부권이 하나의 광역 교통축으로 연결돼 지역 간 접근성이 향상될 것으로 기대했다. 또 수도권 서북부 지역과 서울 도심을 연결하는 남북축 광역교통망 구축에도 중요한 역할을 할 것으로 예상했다.

인천시 관계자는 "계양∼강화 고속도로는 물류 효율성 향상과 지역경제 활성화에 기여할 것"이라며 "향후 남북 교류 확대와 통일 시대를 대비해 서북부 지역 도로망의 기반을 마련한다는 점에서도 의미가 크다"고 말했다.

