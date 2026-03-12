매출 2473억…전년 대비 8%↑

영업이익은 전년비 15% 내려

메디톡스 메디톡스 close 증권정보 086900 KOSDAQ 현재가 118,500 전일대비 1,600 등락률 -1.33% 거래량 48,475 전일가 120,100 2026.03.12 15:30 기준 관련기사 메디톡스그룹, 2026년 승진 인사…김학우 상무 승진 메디톡스 계열사 뉴메코, '2026 킥오프 미팅' 개최 '내수 포화' K보톡스, 신흥국으로 외형 키운다 전 종목 시세 보기 는 지난해 연결기준 매출이 전년 대비 8% 증가한 2473억원을 달성했다고 12일 밝혔다.

같은 기간 영업이익은 15% 내린 172억원, 순이익은 4% 감소한 155억원을 기록했다.

메디톡스 글로벌 비즈니스 센터. 메디톡스 AD 원본보기 아이콘

메디톡스는 "주요 사업인 보툴리눔 톡신 제제 실적 호조가 매출 상승세를 견인하며 3년 연속 사상 최대 매출을 달성했다"며 "영업이익과 순이익은 판매관리비 증가와 종속회사 정리 등 사업구조 재편 등 영향으로 전년 대비 감소했다"고 밝혔다.

세부적으로는 전체 톡신 부문 매출이 전년 대비 25% 성장하며 전체 매출을 견인했다. 국내 프리미엄 톡신 시장에서 자사 '코어톡스'가 입지를 공고히 하고, 차세대 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스' 또한 해외 진출을 확대하며 매출이 늘었다. 필러 부문 매출은 전년 대비 5% 감소했다.

올해 메디톡스는 국내 개발 신약 40호 허가를 획득한 턱밑 지방개선주사제 '뉴비쥬' 출시와, 체지방 감소 프로바이오틱스 'MT961'의 건강기능식품 시장 내 빠른 안착에 집중할 방침이다.

AD

메디톡스 관계자는 "상반기 출시 예정인 신규 제품들이 중장기 실적 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지속적인 연구개발과 제품 포트폴리오 다각화를 바탕으로 글로벌 에스테틱 시장에서 경쟁력 강화해나갈 것"이라고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>