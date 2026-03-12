스포티파이 인기 팟캐스트 진행자 조 로건

"트럼프 지지자들, 이란 전쟁에 배신감"

트럼프 대선 공약과 정면 배치

미국 스포티파이의 인기 팟캐스트 진행자 조 로건이 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁을 두고 "미친 일"이라며 도널드 트럼프 대통령을 공개적으로 비판했다. 그는 이 전쟁이 트럼프 대통령이 작년 대선 공약으로 내세운 정책 방향과 정면으로 배치된다고 직격했다.

로건은 11일(현지시간) 자신의 팟캐스트 '조 로건 익스피리언스'에서 이란 전쟁과 관련해 "정말 미친 일처럼 보인다(It just seems so insane)"며 "미국인들이 배신감을 느끼고 있다"고 말했다.

그는 "트럼프 대통령은 '더 이상 전쟁은 없다. 이런 어리석고 무의미한 전쟁을 끝내겠다'고 공약했다"며 "그런데 지금 왜 시작됐는지도 명확히 설명되지 않는 전쟁을 하고 있다"고 했다.

로건은 2024년 대선 후보였던 트럼프 대통령을 공개 지지한 인물이다. 그는 선거 막판 트럼프와 약 3시간 분량의 인터뷰를 진행한 뒤 선거 전날 지지를 선언했다. 로건은 지금도 트럼프 대통령과 가끔 문자 메시지를 주고받는 사이라고 했다.

로건은 트럼프 대통령이 백악관에 복귀한 후 때때로 대통령을 비판해왔다. 그러나 이번 발언은 이전보다 훨씬 직접적인 비판이라고 미 뉴욕타임스(NYT)는 짚었다.

로건은 1월 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령 체포 작전과 이란 전쟁을 비교하며 "두 사건 모두 이해하기 어렵지만 마두로 체포 작전은 최소한 깔끔했다"고 했다. 그는 "이번 전쟁은 완전히 미친 일"이라고도 했다.

로건은 미국 보수 진영에서 영향력이 큰 인플루언서로 꼽힌다고 NYT는 전했다. 그는 2020년 민주당 대선 경선에서 버니 샌더스 상원의원을 지지한 바 있으며 특정 정당에 등록하지 않았다고 밝혔으나 일부 이슈에서는 보수적 성향을 보여왔다.

백악관 대변인 애나 켈리는 성명을 통해 "트럼프 대통령은 이란이 제기하는 치명적 위협으로부터 미국을 보호하고 있다"며 "이는 미국 우선주의 정책의 핵심"이라고 반박했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



