재조사 중 희생자 7명의 유해 9점 발견…1년 넘게 방치

李대통령 "경위 철저 조사" 지시

이재명 대통령은 12일 무안공항 제주항공 여객기 참사 잔해물 추가 조사 과정에서 희생자 유해가 뒤늦게 발견된 것과 관련해 사고 초기 유해 수습이 제대로 이뤄지지 않은 경위와 1년 넘게 잔해물이 방치된 경위를 철저히 조사하라고 지시했다. 아울러 이번 사태에 책임이 있는 관계자들을 엄중 문책하라고 주문했다.

이규연 홍보소통수석은 이날 청와대 브리핑에서 "이 대통령은 오늘 12·29 여객기 참사 잔해물에 대한 추가 조사 보고를 받았다"며 "사고 초기에 유해 수습이 안 된 경위와 1년 넘게 방치된 것에 대해 철저히 조사하라고 지시했다"고 설명했다. 이어 "이 대통령은 이번 사태에 책임 있는 관계자들을 엄중히 문책하라고 지시했다"고 덧붙였다.

유가족협의회는 무안공항에 보관 중인 잔해물의 보관 상태 개선과 함께 추가 조사를 요청해 왔다. 이에 정부는 지난달 12일부터 전남경찰청 과학수사대와 국토교통부, 항공철도사고조사위원회, 제주항공 등과 함께 추가 조사를 진행했다.

이번 조사에서는 지금까지 희생자 7명의 유해 9점과 휴대전화 4점을 포함한 유품 648점, 기체 부품 155점이 발견됐다. 이 대통령은 뒤늦게 유해 등이 발견된 데 대해 "아직도 비탄에 빠져 있는 유가족들께 심심한 유감을 전한다"며 희생자들을 애도했다고 이 수석은 전했다.

이 대통령은 또 참사 발생 15개월이 지났는데도 사고 조사가 여전히 진행 중인 점을 언급하며 조사를 철저하고 신속하게 진행하라고 지시했다. 잔해물 추가 조사는 이달 말까지 이어질 예정이다. 현재 잔해물은 무안공항 내 동력동에 대형 포대 약 90개에 담긴 채 보관 중인 것으로 전해졌다. 정부는 포대 전체를 일괄적으로 여는 방식이 아니라 조사 필요성이 있는 잔해나 부품을 선별해 과학수사대로 넘기는 방식으로 조사를 진행하고 있다고 한다.

유해 수습 지연의 구체적 경위에 대해 이 수석은 "추가 조사가 이달 말까지 진행되는 만큼 왜 방치됐는지, 책임자가 누구인지에 대한 조사는 그 이후 발표될 것으로 생각한다"고 말했다. 또한 유해가 추가로 발견된 데 대해 "지금 와서 보면 부실한 부분이 분명 있었다"며 "책임 소재를 분명히 가리고 앞으로 이런 일이 재발하지 않도록 하겠다"고 말했다.

한편 이 수석은 무안공항 재개항 문제와 관련해서는 "현장 조사가 완료되기 전까지는 현장 보존이 필요하다고 판단하고 있다"며 "현장 조사와 보존이 모두 마무리된 이후 재개항 여부를 논의할 것"이라고 밝혔다. 이어 "유가족협의회와도 긴밀히 협의해 일정을 진행하겠다"고 덧붙였다.

