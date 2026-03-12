"고유가·고환율, 국민 생활 큰 부담"

"사회적 약자, 위기에 더 고통스러워"

진성준 더불어민주당 의원은 12일 국회 예산결산특별위원장으로 선출됐다. 진 의원은 중동 위기로 인한 국민경제 위기와 관련해 "추가경정예산을 조속히 편성해 급한 불부터 꺼야 한다"고 밝혔다.

국회는 이날 본회의를 열어 예결위원장 보궐선거를 진행했다. 진 의원은 총 257명 가운데 203명의 찬성을 얻어 예결위원장으로 선출됐다. 이번 보궐선거는 올해 1월 한병도 민주당 원내대표가 원내대표 경선에 출마 당시 위원장에서 물러나면서 치러졌다.

국회 예산결산특별위원장으로 선출된 진성준 더불어민주당 의원이 12일 국회에서 열린 3월 임시국회 본회의에서 인사말하고 있다.

진 위원장은 당선인사를 통해 "갑작스러운 중동사태로 다시금 적신호가 켜졌다"며 "고유가와 고환율은 국민의 생활에 큰 부담이 아닐 수 없다"고 우려했다. 이어 "정부가 신속하게 대책을 마련해 대응하고는 있지만 아무래도 재정이 동반되지 않으면 그 효과가 제한될 수밖에 없다"며 "추경을 조속히 편성해 급한 불부터 꺼야 한다고 생각한다"고 했다.

이어 "예결위원장으로서 정부와 함께 우리 경제에 닥친 파고를 넘는 방안을 적극적으로 모색하겠다"며 "의원님들께서도 지혜와 힘을 모아주시기를 바란다"고 밝혔다.

진 위원장은 을을 위한 정치 의지도 재확인했다. 그는 "사회의 을들, 사회경제적 약자들은 위기에 더 고통스럽다"며 "이 점을 명심하고 일하겠다"고 했다.

나주석 기자



