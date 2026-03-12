서민금융진흥원과 신용회복위원회가 BNK부산은행과 손잡고 지역 기반 서민금융 복합지원 체계를 구축한다.

12일 부산은행에서 민·관 협력 지역밀착형 복합지원 체계 마련을 위한 업무협약식 기념촬영을 하고 있다.(왼쪽부터 신중호 신복위 고객본부장, 유재욱 서금원 상임이사, 김은경 서금원 원장(겸 신복위 위원장), 김성주 부산은행장, 장인호 부산은행 개인고객그룹장, 김영준 부산은행 기업고객그룹장)

12일 서민금융진흥원과 신용회복위원회는 부산은행과 지역 밀착형 복합지원 체계 마련을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 금융위원회 등 관계기관이 지난해 12월 발표한 '2026 복합지원 업무계획'의 후속 조치다.

협약을 통해 세 기관은 지역 취약계층이 겪는 금융·고용·복지 문제를 통합적으로 지원하는 복합지원 체계를 구축할 계획이다. 특히 서금원과 신복위가 민간 금융회사와 지역 밀착형 복합지원 체계를 구축하는 것은 이번이 처음이다.

우선 세 기관은 올해 3분기 내 부산 지역에 서민금융 복합지원센터를 공동 개소한다. 센터에서는 정책 서민금융과 민간 금융 지원, 채무조정 상담, 고용·복지 연계 상담 등을 원스톱으로 제공해 서민·취약계층의 경제적 자립을 지원할 예정이다.

부산은행은 복합지원 활성화를 위한 맞춤형 금융상품도 선보인다. 정책서민금융 이용자가 제도권 금융으로 복귀할 수 있도록 소액 신용대출 상품과 자산 형성을 돕는 적금 상품을 3분기 중 출시할 계획이다. 또 금융 접근성이 낮은 지역을 대상으로 '찾아가는 복합지원 서비스'도 운영한다. 복합지원 상담이 가능한 차량을 활용해 현장을 직접 방문하고, 유관기관 직원들을 대상으로 전문 교육도 실시해 서비스 역량을 강화한다는 방침이다.

김은경 서민금융진흥원 원장 겸 신용회복위원회 위원장은 "지역 대표 금융기관인 부산은행과 함께 지역 밀착형 맞춤 복합지원 사업을 시작하게 돼 뜻깊다"며 "공공과 민간이 협업하는 금융 지원 모델을 구축해 어려움을 겪는 서민들에게 든든한 버팀목이 되도록 하겠다"고 말했다. 김성주 부산은행장은 "이번 협약은 서민금융과 고용·복지 지원을 유기적으로 연결해 지역 금융 사각지대를 해소하기 위한 첫걸음"이라며 "앞으로도 금융·디지털 소외계층을 위한 포용금융을 적극 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

