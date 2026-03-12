유튜브 시작부터 성공 과정 담아

일부 서점서 품절되기도

김선태 전 주무관의 저서 '홍보의 신'. 네이버 캡처 AD 원본보기 아이콘

'충주맨'으로 이름을 알린 김선태 전 주무관의 개인 유튜브 채널 구독자 수가 143만명을 넘긴 가운데, 그의 저서 '홍보의 신'이 재조명되며 판매량도 급증했다.

12일 관련업계에 따르면 2024년 2월 발간된 김 전 주무관의 책 '홍보의 신' 판매량이 급증하면서 주요 온라인 서점에서 일시 품절되는 상황이 벌어졌다.

'홍보의 신'은 김 전 주무관이 시장의 지시로('시켜서') 시작한 유튜브를 성공시키기까지의 경험을 바탕으로 깨달은 홍보의 핵심과 브랜딩 방법을 알려주는 책이다.

책 소개를 보면 "시장님이 유튜브 하라고 시켰는데요?"라는 말머리로 시작한다. 이후 유튜브를 성공시키기까지의 경험을 바탕으로, 기획부터 촬영, 출연, 편집까지 혼자 해 나가면서 알게 된 어려움과 해결하는 방법 또한 책에 담겼다.

최근 그는 충주시에서 퇴직한 뒤 개인 유튜브 채널을 개설했고, 첫 영상 공개 직후 단기간에 구독자 100만명을 돌파했다. 이날 기준 구독자 수는 140만명을 넘어선 상태다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



