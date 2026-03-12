전남지역 면세유 할인 지원 45억원

"유가 지원 효과 위해 노력할 것"

전남농협 유가 상승여파 최소화를 위한 현장 점검. 전남농협 제공 AD 원본보기 아이콘

전남농협은 12일 영암 삼호농협을 찾아 급등하는 유가에 따른 농업인의 부담을 최소화 하기 위한 각종 지원방안에 대한 다양한 의견을 나눴다고 밝혔다.

앞서 농협은 자체 재원 300억원(면세유 할인 250억원, 농협주유소 할인 50억원)을 즉각 투입해 농가 경영비 부담을 완화하는 등 유가안정을 위한 지원책을 발표한 바 있다.

이번 지원책을 통해 전남지역은 면세유 할인 지원 250억원 중 가장 많은 45억여원을 배정받게 됐다. 면세유 할인 지원물량은 농업분야 사용량이 많은 경유, 등유, 휘발유 순으로 차등배정되며, 한달간 사용량에 따라 지원될 예정이다.

이광일 전남농협 본부장은 "최근 급등한 유가에 농업인들의 부담이 더 가중되고 있다"며"전남농협은 유류비 지원금액이 신속하게 영농현장에 전달될 수 있도록 농가 홍보를 강화하는 한편 농산물 가격안정 등 물가안정을 위한 실질적인 지원책도 지속적으로 추진해 나가겠다"라고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



