경남 창원특례시는 12일 올해 결혼·출산·육아 지원 정책을 한눈에 확인할 수 있는 『2026 창원 결혼·출산·육아 정책 가이드』를 새롭게 발간했다.

이번 가이드북은 출산친화 환경 조성을 위해 결혼, 임신, 육아, 교육 등과 관련된 104개 정책을 담아, 시민들이 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 지원 내용 및 신청 방법을 좀 더 알기 쉽게 정리했다.

또한 올해부터 확대 시행되는 아동수당과 아이돌봄지원사업의 변경 사항을 반영하였으며, 접근성을 높이기 위해 표지에 QR코드를 넣어 모바일에서도 간편하게 내용을 확인할 수 있도록 제작했다. 가이드북은 시 홈페이지에서도 내려받을 수 있다.

시는 오는 23일부터 읍·면·동 행정복지센터와 보건소, 각 구청 민원지적과에 가이드북을 비치·배포해 보다 많은 시민들이 유용하게 활용할 수 있도록 할 계획이다.

김정미 여성가족과장은 "결혼·출산·육아와 관련된 여러 정책을 시민 여러분이 보다 쉽게 찾아보고 활용할 수 있도록 내용을 정리했다"며 "저출산 극복과 양육 친화적 환경 조성을 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



