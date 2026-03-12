이 대통령, 12일 수석보좌관회의

"교통, 의료, 편의시설 신경써야"

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 오는 21일 광화문에서 열리는 BTS(방탄소년단) 공연을 앞두고 "수많은 인파가 몰릴 것이기 때문에 사전에 현장 관리 방안을 철저히 수립해 시행해야 하겠다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 "세계의 관심이 대한민국에 집중되고 있다"며 이같이 지시했다. 그러면서 "교통, 응급 의료 체계를 세밀히 점검하고 안전 대책, 화장실 같은 편의시설도 신경 써주길 바란다"고 주문했다.

이어 이 대통령은 "바가지 상술 제재도 엄중하게 해야 한다"며 "바가지는 일회적인 게 아니라 대한민국 이미지를 나쁘게 해서 주력 산업이 되어야 할 관광산업에 상당한 타격을 가할 수도 있다"고 지적했다.

AD

아울러 이 대통령은 "이번 공연이 K컬처의 위상을 높이는 계기가 되도록 세심하게 신경 써주길 바란다"고 당부했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>