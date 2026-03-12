한국공항공사, 지방공항 활성화 추진… 외래객 3000만명 시대 조준

시설 사용료 2년간 면제

항공권·마케팅 지원 강화

한국공항공사가 정부의 관광 대전환 정책에 맞춰 지방공항 국제선 확대와 외국인 관광객 유치를 위한 대대적인 지원책을 내놓았다. 수도권에 편중된 방한 관광 수요를 지방으로 분산해 지역 경제 활성화를 도모한다는 구상이다.

공사는 항공사 및 여행사를 대상으로 한 인센티브 제공과 항공권 할인 프로모션, K-컬처 연계 마케팅을 시행한다고 12일 밝혔다. 이는 지난달 25일 열린 국가관광전략회의의 주요 과제를 이행하기 위한 조치다.

우선 지방공항 국제선 확대를 위해 대구·무안·양양공항에 신규 취항하는 항공사에는 2년간 공항시설사용료를 전액 감면한다. 김해·제주 등 6개 국제공항의 신규 노선 및 증편 운항에 대해서도 최대 3년간 사용료를 감면해 총 24억원 규모의 혜택을 제공할 방침이다. 신규 노선 안정화를 위해 노선별 최대 3000만, 총 3억원의 현지 마케팅 비용도 지원한다.

외국인 관광객 유치를 위한 모객 인센티브도 도입된다. 청주·대구·양양공항 연계 상품을 운영하는 여행사에는 1인당 최대 2만원의 인센티브를 지급하며, 수도권과 지방을 잇는 환승 노선 이용객에게는 1만원 상당의 국내선 항공권 할인 혜택을 제공한다. 글로벌 여행 플랫폼을 통해 항공권을 구매하는 일본 및 중화권 관광객에게는 연휴 기간에 맞춰 2만원 이상의 할인을 지원할 예정이다.



오는 6월에는 중앙아시아 시장을 타깃으로 케이뷰티(K-Beauty) 체험 행사를 운영해 고부가 관광 수요 창출에도 나선다.



박재희 한국공항공사 사장직무대행은 "지방공항이 정부의 관광 대전환 정책에서 핵심 역할을 맡고 있는 만큼 앞으로도 지역 관광의 관문으로 육성하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

