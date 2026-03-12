행정통합·공공기관 2차 이전 대비

산업·정주환경 연계 현실적 유치 준비

전남 순천시가 전남·광주 행정통합과 공공기관 2차 이전에 대비해 지역 전략산업과 연계한 맞춤형 공공기관 유치 전략을 적극적으로 추진한다. 단순한 기관 유치 계획을 넘어 미래 세대를 위한 산업 기반과 정주 환경을 함께 구축하는 현실적인 유치 방안을 마련해 실질적인 이전 가능성을 한층 더 높인다는 전략이다.

시는 공공기관 이전을 유치기관 다수 확보가 아닌 지역 산업 생태계와 연계된 '기능 중심 유치'로 접근하고 있다. 기관 기능과 지역 산업이 맞물릴 경우 기업 유치와 일자리 창출, 인구 유입으로 이어지는 선순환 구조 및 지속 성장 가능한 생태계를 만들 수 있다는 판단에서다.

이를 위해 순천시는 반도체, 문화, 우주, 바이오, 치유 등 5대 전략 분야를 중심으로 14개 핵심과제를 마련했다. 과제는 공공기관 이전 11개, 신규 기관 신설 2개, 제도 개선 1개로 구성됐다.

우선 반도체 및 수자원 분야에서는 한국산업기술진흥원과 한국전자기술연구원 분원, 한국수자원공사 등을 유치 대상으로 검토하고 있으며, 문화콘텐츠 분야에서는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원 분원, 한국디자인진흥원, 한국공예문화디자인진흥원 등을 제시했다.

또 그린바이오 분야에서는 농협중앙회, 한국식품산업클러스터진흥원, 한국어촌어항공단을, 치유 산업 분야에서는 한국마사회를 유치 대상으로 검토하고 있다.

시는 단순히 기관 이전을 요청하는 방식에서 벗어나 기관 기능과 연계된 지역 인프라 구축에도 나설 계획이다. 반도체 분야는 순천 RE100 국가산단 조성 추진과 연계해 기술 연구 기능을 유치하고, 문화콘텐츠 분야는 순천만국가정원과 도심 문화 인프라를 활용한 콘텐츠 산업 기반을 강화한다는 구상이다.

치유 산업 분야에서는 순천의 생태·정원 자원을 활용해 기존 사행 중심 이미지를 넘어선 '생태·치유형 레저 산업 모델'을 제시하며 기관 기능의 전환 가능성도 함께 제안할 계획이다.

이와 함께 우주항공 분야에서는 우주항공산업진흥원 신설을 건의하고, 남부권 신산업 정책을 총괄할 남부권신산업수도개발청 신설도 정부에 제안할 예정이다.

제도적 기반 마련도 추진한다. 시는 혁신도시 외 지역에도 공공기관 이전이 가능하도록 「혁신도시법」 개정을 건의해 산업과 기능 중심의 전략적 이전이 가능하도록 제도 개선을 요청할 계획이다.

순천시 관계자는 "공공기관 유치는 단순한 기관 이전이 아니라 지역 산업과 연계될 때 실질적인 효과가 나타난다"며 "정주 환경 개선과 산업 기반 확충을 함께 추진해 실제 이전 가능성을 높이는 현실적인 유치 전략을 마련해 나가겠다"고 말했다.

