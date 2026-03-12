현대차그룹이 전북 새만금에 약 9조 원 규모의 투자를 추진하며 AI와 수소 산업을 중심으로 한 미래 산업도시 조성에 속도를 내고 있다. 이에 따라 새만금과 인접한 군산 지역의 산업 및 주거 시장에도 기대감이 커지고 있다.

현대차그룹은 새만금 일대에 국내 최초의 로봇 제조공장과 AI 데이터센터, 수소 생산시설 등을 구축하는 'AI 수소 산업 도시' 프로젝트를 추진 중이다. 약 4,000억원을 투자해 로봇 제조공장을 설립하고 웨어러블 로봇 등 산업·물류용 로봇을 양산하는 한편, 향후 로봇 부품 클러스터도 구축할 계획이다.

또 자율자동차와 로봇 학습을 지원하기 위한 AI 데이터센터 구축에는 약 5조8,000억 원이 투입될 예정이다. 이와 함께 그린수소 생산·공급을 위한 수전해 플랜트와 태양광 발전 설비 등도 단계적으로 조성된다.

사업이 본격화되면 AI·로봇·수소 산업을 아우르는 미래 산업 생태계가 형성되면서 약 7만1,000명 규모의 고용 창출과 글로벌 협업 기업 유치 등 경제적 파급 효과가 예상된다. 정부 역시 새만금을 중심으로 전주·완주·부안을 잇는 광역 수소 생태계 구축에 기대를 걸고 있다.

현대차그룹의 대규모 투자가 가시화되면서 군산 지역의 주거 수요 또한 확대될 전망이다. 특히 새만금 산업단지와의 접근성이 우수한 지역을 중심으로 배후 주거지 역할이 강화될 것이라는 분석이 나온다.

대규모 투자의 핵심 배후지, '군산 레이크시티 아이파크' 수혜

이러한 흐름 속에서 군산시 지곡동에 위치한 '군산 레이크시티 아이파크'가 주목받고 있다. 해당 단지는 새만금북로와 월명로 등 주요 도로망을 통해 새만금 국가산단과 군산 국가산단으로의 이동이 용이한 직주근접 입지를 갖추고 있다. 향후 산업단지 종사자 유입에 따른 배후 주거 수요 확보가 기대된다는 평가다.

'군산 레이크시티 아이파크'는 지하 4층~지상 29층, 8개 동, 전용면적 84~226㎡ 총 722세대 규모로 조성된다. 단지 가까이에 약 257만㎡ 규모의 은파호수공원이 위치해 있어 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있는 것이 특징이다. 일부 세대에서는 호수공원 조망도 가능하다.

생활 인프라도 풍부하다. 군산의료원을 비롯해 롯데마트, CGV, 롯데시네마, 군산예술의전당 등 다양한 쇼핑·문화시설이 차량 10분 내 거리에 위치해 있으며, 인접한 수송지구와 미장지구의 중심 상권 이용도 편리하다. 지곡초, 군산초, 동산중, 군산여자상업고, 군산시립늘푸른도서관, 군산시립도서관 등 교육 및 문화시설도 인근에 자리하고 있다.

단지는 남향 위주의 배치와 선호도 높은 4베이 구조 평면 설계를 전 타입에 적용해 개방감을 높이고 은파호수 조망을 최대한 누릴 수 있도록 했다. 대형 드레스룸과 팬트리 등을 적용해 수납 공간을 강화한 점도 특징이다.

단지 중앙에는 주민공동시설, 경로당, 어린이집, 스터디라운지, 피트니스센터 등 커뮤니티 시설을 집중 배치해 접근성을 극대화했다. 특히, 스포츠 시설은 자연채광과 조망을 고려한 피트니스센터, 골프연습장, 필라테스 및 PT가 가능한 프로그램실, 전용 라운지 등을 갖춰 차별화된 운동 환경을 제공한다.

조경 설계 역시 돋보인다. 단지의 얼굴인 '시그니처 라운지'를 비롯해 호수공원의 자연을 모티브로 한 '카페테리아 가든', 단지 안팎을 연결하는 순환형 산책로인 '레이크 워크' 등을 조성하여 입주민들이 단지 내에서도 쾌적한 휴식과 여가를 누릴 수 있도록 세심하게 설계되었다.

스마트홈 IoT(사물인터넷) 기술도 대거 적용된다. 비대면 출입이 가능하도록 공동현관 안면인식 출입 기능을 적용했으며 세대 출입구에도 안면인식·지문인식 기술이 적용된 도어락이 설치된다.

아울러 방문객이 세대 현관 및 공동현관에서 세대 호출 시 스마트폰으로도 통화가 가능해 보안을 강화하면서도 편의성까지 높였다. 모든 방에는 조명 밝기와 색상을 10단계로 제어할 수 있는 스마트 LED 감성 조명이 설치된다.

AD

'군산 레이크시티 아이파크'의 견본주택은 전라북도 군산시 미장동에 위치해 있으며, 입주 예정일은 2026년 12월 예정이다.

lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>