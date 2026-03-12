고향사랑기부금 총 1000만원 전달

경남 함안군은 12일 부산 양정 롯데갤러리움 웨딩홀에서 재부산함안군향우회가 '재부산함안군향우회 2026 신년하례회'를 개최했다고 밝혔다.

지난 11일 열린 행사에는 조근제 함안군수와 이만호 함안군의회 의장 등이 참석했으며, 재부산 향우 150여 명이 함께해 새해 인사를 나누고 향우 간 화합을 다지는 시간을 가졌다.

재부산함안향우회, 2026년 신년하례회 개최. 함안군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사는 새해 인사와 신년사 및 격려사, 고향사랑기부금 전달식, 새해 덕담, 케이크 자르기 등이 진행됐으며, 함안군에서는 10개 읍면장이 모두 참석해 부산 향우들의 잔치를 함께 축하했다.

특히 고향사랑기부금 전달식에서는 향우회 일동이 총 1000만원의 고향사랑기부금을 전달하며 타지에서도 이어지는 향우들의 따뜻한 애향심을 보여줬다.

재부산함안향우회, 고향사랑기부금 전달식. 함안군 제공 원본보기 아이콘

이기용 회장은 신년사에서 "새해를 맞아 향우 여러분과 건강한 모습으로 다시 만나 인사를 나눌 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 고향 함안의 발전과 군민 복지 향상에 보탬이 될 수 있도록 고향사랑기부제에 더 많은 향우들이 동참할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

AD

조근제 군수는 "지난해 군민과 출향인 여러분의 노력에 힘입어 함안낙화놀이가 '한국 관광의 별'에 선정돼 전국에 알려졌고, 올해에는 창녕군과 함께 군부 최초로 경남도민체육대회를 개최한다"며 "새해에도 더욱 자랑스러운 우리 고향 함안이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 격려사를 전했다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>