하이브로, ‘타이니팜 리마스터’ 서비스 1주년 기념 신규 지역 ‘타이니 행성’ 공개

하이브로(대표 원세연)는 자사가 서비스 중인 모바일 힐링 농장 게임 <타이니팜: 리마스터>가 서비스 1주년을 맞아 신규 지역 업데이트와 함께 다양한 기념 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

<타이니팜: 리마스터>는 작년 3월 출시 이후, 원작의 따뜻한 감성을 현대적으로 계승하며 많은 유저들의 관심 속에 서비스를 이어오고 있다.

이번 업데이트의 핵심은 우주 콘셉트의 신규 지역 '타이니 행성'이다. 성운과 행성, 우주 공간을 테마로 구성된 특별 지역으로 기존 농장과는 색다른 분위기의 꾸미기와 콘텐츠를 즐길 수 있도록 마련됐다.

특히 1주년을 기념해 '타이니 행성'을 무료로 개방하는 이벤트가 진행된다. 해당 지역은 이벤트 기간 동안 모든 유저들이 자유롭게 이용할 수 있다.

이와 함께 과거 유저들에게 큰 호응을 얻었던 이벤트 '꽃잎 다람쥐들 & 달콤한 데이트'도 복각된다. 해당 이벤트에서만 획득할 수 있었던 귀여운 동물과 다양한 꾸미기 아이템을 다시 얻을 수 있어 농장주님들의 관심이 기대된다.

1주년 기념 머지 이벤트도 함께 진행된다. 이벤트를 통해 농장주님은 ▲다이아몬드 나이트 드래곤 ▲바다별 심해의 고래 ▲우주선 열기구 창공의 사자 등 신규 동물을 획득할 수 있다.

또한 유저들이 함께 참여하는 '1주년 케이크 만들기 협동 이벤트'도 열린다. 이벤트 참여를 통해 특별 보상인 1주년 케이크 아이템을 획득할 수 있다.

하이브로 관계자는 "타이니팜 리마스터 출시 이후 1년 동안 보내준 유저들의 성원에 감사의 마음을 담아 다양한 콘텐츠와 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 꾸준한 업데이트를 통해 더 많은 즐거움을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

AD

<타이니팜: 리마스터>는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드 가능하며, 이벤트에 대한 자세한 내용은 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>