김태흠 충남지사, 지방선거 공천 신청…吳는 장고 중

서울시장 후보 등록 문제는 마무리 안돼

김태흠 충남지사가 12일 국민의힘 공천관리위원회의 충남지사 후보 공천을 신청했다. 공천 신청 보류의 명분이었던 대전·충남 행정통합이 사실상 무산되면서다. 다만 김 지사와 달리 '절윤(絶尹)' 문제로 공천을 신청하지 않은 오세훈 서울시장은 장고를 이어가고 있다.

김 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "당이 어려운 상황에 놓였을 때 뒤로 물러서거나 피하는 것은 제가 걸어온 정치의 길과 맞지 않는다. 국민의힘 후보들의 울타리가 되고 선봉장이 되겠다"면서 이같이 밝혔다.

앞서 김 지사는 대전·충남 행정통합 문제가 마무리되지 않았다는 이유로 중앙당 공관위의 광역자치단체장 공천 신청을 보류한 바 있다. 이에 장동혁 대표는 직접 김 지사를 찾아 공천 신청을 독려했고, 이후 공관위가 이날까지 추가 공모의 길을 열어 주면서 김 지사는 후보 등록에 나서게 됐다.

김 지사는 "대전·충남 행정통합 문제는 개인의 정치 일정보다 더 중요한 충남의 미래가 걸린 일이라고 판단했기에 보류했다. 행정통합은 수도권 일극 체제를 극복하고 지방자치와 균형발전을 실현하기 위한 국가 백년대계"라면서 "그러나 더불어민주당의 몽니로 행정통합은 사실상 무산됐다. 민주당은 끝내 이 중대한 과제를 충남의 미래가 아닌 정치적 계산과 정쟁의 도구로 삼고 있다. 더 머뭇거릴 이유가 없다"고 했다.

김 지사는 아울러 "장 대표가 충남의 미래 발전을 위해 역할을 해달라는 간곡한 요청도 있었다"면서 "도민 여러분만 바라보며 충남의 미래를 끝까지 책임지겠다"고 했다.

한편 오 시장은 이날 공천 신청과 관련해 장고하고 있다. 절윤 선언에 이은 후속 조치가 필요하다는 이유에서다. 오 시장 측 관계자는 "국민에게 '변했다'는 믿음을 주도록 혁신 선거대책위원회를 구성하고, 의원총회 결의(절윤)를 정면으로 부정하는 지도부 주변 인사를 청산해야 한다"면서 "오늘 공천 신청 여부는 불분명하다"고 했다.

장 대표는 이날 오전 최고위원회의에서 당 화합을 위해 윤리위원회에 현재 제소된 모든 징계 건에 대해 논의를 중단할 것을 요청했고, 당직자들에게도 당내 문제나 인사에 대한 언급을 자제해 달라고 주문했다.

