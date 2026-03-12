"이재명 정부에서 상상할 수 없는 일"

"당에서 엄정 조치 취할 것"

정청래 더불어민주당 대표가 12일 '이재명 대통령 공소취소 거래설'과 관련해 "당에서 가능한 모든 방법을 동원해 강력하게 대응하겠다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 "일각에서 뜬금없이 공소취소 거래설이 난무하는데 윤석열 검찰 독재 정권 치하도 아니고 가장 민주적인 이재명 정부에서 이런 일은 상상할 수 없다"며 이같이 말했다.

정청래 더불어민주당 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.3.9 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

그러면서 "있을 수도 없는 일이지만 있어서도 안 되는 일이고 실제로 있는 일도 아니다"고 일축했다.

정 대표는 "우리는 합법적인 방법으로 국정조사와 특검으로 윤석열 정권하에서 벌어진 조작기소가 사실로 드러나면 그에 상응하는 조치와 대가를 치르게 할 것"이라며 "(거래설은) 당에서 엄정하게 조치를 취하겠다"고 했다.

공소취소 거래설은 지난 10일 김어준씨 유튜브 방송에서 장인수 전 MBC 기자가 "이재명 대통령의 최측근인 정부 고위 관계자가 최근 '(이 대통령 사건을) 공소취소 해달라'는 메시지를 다수의 고위 검사에게 전달했다"고 주장하면서 처음 제기됐다. 정부가 검찰개혁과 이 대통령 공소취소를 거래했다는 뉘앙스로 전달되며 논란이 확산했고 이와 관련해 민주당과 법무부 등은 일제히 "황당한 음모론"이라고 비판했다.

검찰개혁과 관련해 정 대표는 "검찰개혁은 이재명 정부와 민주당의 깃발이고 상징이다. 이 깃발이 찢어지지 않도록, 상징이 얼룩지지 않도록 제가 하겠다"며 "요란하지 않게 긴밀하게 물밑에서 조율하겠다"고 했다.

이어 그는 "불필요하게 이 부분에 대해 너무 소모적인 논쟁은 하지 않는 게 좋겠다"고 덧붙였다.

