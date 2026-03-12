"이재명 정부에서 상상할 수 없는 일"
"당에서 엄정 조치 취할 것"

정청래 더불어민주당 대표가 12일 '이재명 대통령 공소취소 거래설'과 관련해 "당에서 가능한 모든 방법을 동원해 강력하게 대응하겠다"고 밝혔다.


정 대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 "일각에서 뜬금없이 공소취소 거래설이 난무하는데 윤석열 검찰 독재 정권 치하도 아니고 가장 민주적인 이재명 정부에서 이런 일은 상상할 수 없다"며 이같이 말했다.

정청래 더불어민주당 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.3.9 김현민 기자

정청래 더불어민주당 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.3.9 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

그러면서 "있을 수도 없는 일이지만 있어서도 안 되는 일이고 실제로 있는 일도 아니다"고 일축했다.


정 대표는 "우리는 합법적인 방법으로 국정조사와 특검으로 윤석열 정권하에서 벌어진 조작기소가 사실로 드러나면 그에 상응하는 조치와 대가를 치르게 할 것"이라며 "(거래설은) 당에서 엄정하게 조치를 취하겠다"고 했다.

공소취소 거래설은 지난 10일 김어준씨 유튜브 방송에서 장인수 전 MBC 기자가 "이재명 대통령의 최측근인 정부 고위 관계자가 최근 '(이 대통령 사건을) 공소취소 해달라'는 메시지를 다수의 고위 검사에게 전달했다"고 주장하면서 처음 제기됐다. 정부가 검찰개혁과 이 대통령 공소취소를 거래했다는 뉘앙스로 전달되며 논란이 확산했고 이와 관련해 민주당과 법무부 등은 일제히 "황당한 음모론"이라고 비판했다.


검찰개혁과 관련해 정 대표는 "검찰개혁은 이재명 정부와 민주당의 깃발이고 상징이다. 이 깃발이 찢어지지 않도록, 상징이 얼룩지지 않도록 제가 하겠다"며 "요란하지 않게 긴밀하게 물밑에서 조율하겠다"고 했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

'445조' 초대형 계약 자랑한 트럼프…이란 전쟁에 웃는 '이 시장'[미국-이란 전쟁] '445조' 초대형 계약 자랑한 트럼프…이란 전쟁에 ...
AD

이어 그는 "불필요하게 이 부분에 대해 너무 소모적인 논쟁은 하지 않는 게 좋겠다"고 덧붙였다.


지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈