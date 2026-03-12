14일간 열정의 무대 … 경남 내 11개 지부·14개 극단 참가

경남 밀양시는 지난 2월 26일부터 3월 11일까지 14일간 밀양아리랑아트센터에서 열린 '제44회 경상남도 연극제'가 시민들의 뜨거운 성원 속에 성황리에 막을 내렸다고 12일 밝혔다.

'연극을 잇다, 밀양을 잇다'라는 슬로건 아래 개최된 이번 연극제는 경상남도 내 11개 지부 14개 극단이 경연을 펼쳤다. 연극제 기간 중 약 3000여 명의 관객이 공연장을 찾아 경남 연극의 저력을 확인했다.

제44회 경상남도 연극제 화려한 피날레. 밀양시 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 11일 밀양아리랑아트센터 소공연장에서 열린 폐막식에는 이정곤 밀양시 부시장을 비롯해 도의원, 문화예술단체장, 김수현 (사)한국연극협회 경남지회장 및 연극계 관계자, 시민들이 참석해 연극제의 마지막을 함께했다.

이날 시상식에는 단체상과 개인상 등 다양한 부문의 시상이 진행됐다. 단체부문 대상(경남도지사상)은 진주 극단 현장의 '개는 물지 않는다'가 차지했다. 금상은 함안 극단 아시랑의 '나의 말금씨'와 통영 극단 벅수골의 '태극기가 바람에'가 수상했으며, 은상은 밀양 극단 메들리의 '웃으면 장수하리' 외 2개 극단에 돌아갔다.

개인 부문 연기대상(경상남도지사상)은 함안 극단 아시랑의 '나의 말금씨' 김수현 배우와 통영 극단 벅수골의 '태극기가 바람에' 박승규 배우가 공동 수상했으며, 이 외에도 7개 분야 11명이 수상의 영예를 안았다.

밀양시 관계자는 "이번 연극제가 지역 예술인들의 열정과 관객들의 성원 속에 성공적으로 마무리됐다"며 "밀양시는 현재 추진 중인 밀양아리나 연극교육체험관과 청년연극인 쉼터 조성사업을 차질 없이 진행해, 시민들이 일상에서 공연예술을 향유할 수 있는 환경을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

AD

한편 이번 연극제에서 단체부문 대상을 수상한 진주 극단 현장은 7월 1일부터 26일까지 부산에서 열리는 제44회 대한민국 연극제에 경남 대표로 참가한다. 차기 대회인 제45회 경상남도 연극제는 진주시에서 개최될 예정이다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>