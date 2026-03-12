국립아시아문화전당 극장1 신비한극장 전경. ACC 제공 AD 원본보기 아이콘

문화체육관광부 국립아시아문화전당(ACC, 전당장 김상욱)이 지난 2024년부터 예술극장 가동률 70%대를 기록하며 명실상부 대한민국 대표 공연장으로서의 위상을 공고히 하고 있다.

12일 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 매년 조사·발간하는 '공연예술조사'에 따르면 지난 2024년 전국 공연장 평균 가동률은 51.5%로 조사됐으며 광주 지역에 자리한 ACC가 이를 크게 상회하는 70%대의 가동률을 기록하고 있다.

'공연장 가동률'이란 실제로 공연 및 기타 행사를 진행한 일수를 운영 가능한 일수로 나눈 값으로 공연장의 활성도를 나타내는 핵심지표다. ACC의 예술극장은 국내 최대의 블랙박스형 구조로 만들어진 극장1과 전통적인 극장의 형태인 액자형 구조의 극장2로 운영되고 있다.

특히 극장1은 작품 및 연출 의도에 따라 여러 형태로 무대와 객석을 설치할 수 있는 가변형 극장의 장점을 갖췄지만 매 공연마다 요구되는 기술 및 무대 활용 조건이 다르다는 점에서 운영의 난이도가 매우 높은 극장이다.

그런데도 극장1의 가동률은 지난 2022~2025년까지 평균 79.3%로 최상위권의 운영 효율을 나타냈다. 예술극장 극장1·2의 공연 횟수 또한 지난 2023년 110회에서 2024년 148회, 2025년 157회, 올해는 180여 회의 공연이 예상되는 등 꾸준히 증가 추세다.

지난 2015년 11월 개관한 ACC는 다양한 형태의 실험적인 공연을 중심으로 판소리, 한국문학, 근현대사 등 가장 한국적인 공연 소재부터 동시대 담론과 아시아의 다양한 가치를 담아내고 확산할 수 있는 공연을 선보이며 창·제작 극장으로 입지를 다지고 있다.

AD

김상욱 국립아시아문화전당장은 "높은 가동률에만 안주하지 않고 앞으로도 전문적인 기술 지원과 최첨단 무대 시설 등을 활용하여 창작자에게는 '가장 서고 싶은 공연장'으로, 관객에게는 '다양하고 수준 높은 공연을 만나는 문화 거점'으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>