신성장 동력으로 모바일 캐주얼 지목

원칙 있는 M&A 기조 제시…"오버페이 없다"

"2030년 매출 5조원과 자기자본이익률(ROE) 15% 이상 달성을 시장과 약속드린다."

박병무 엔씨소프트 공동대표가 모바일 캐주얼 게임을 신성장 동력으로 삼고 5년 내로 재무적인 성과를 달성하겠다고 약속했다. 아울러 신규 지식재산권(IP) 게임 출시와 적극적인 인수합병(M&A)을 통해 중장기적으로 안정적인 매출 구조를 구축하겠다고도 강조했다.

박병무 엔씨소프트 공동대표가 12일 경기 성남시 엔씨소프트 판교R&D센터에서 열린 2026 엔씨 경영전략 간담회에서 발표하고 있다. 공병선 기자 AD 원본보기 아이콘

박 공동대표는 12일 경기 성남시 엔씨소프트 판교R&D센터에서 열린 '2026 엔씨 경영전략 간담회'에서 "2024년 엔씨소프트는 게임 하나의 실패에 좌우되고 상당한 자율성을 부여해 게임을 개발하다 보니 출시 시기도 늦어서 시장 트렌드를 놓쳐 실패하는 사례가 꽤 있었다"며 "지난 2년은 체제를 개선하고 올해 실적 턴어라운드를 하기 위한 준비였다"고 말했다.

엔씨소프트는 성장을 위한 3대 핵심 전략으로 ▲레거시 IP 고도화 ▲신규 IP 확보 ▲모바일 캐주얼 사업을 제시했다. 리니지 등 기존 IP의 안정적 매출을 이어가면서 신작 라인업을 다양화하고 모바일 캐주얼 분야를 키우겠다는 전략이다. 박 대표는 "특정 IP에 몰려 있어 게임 성공과 실패에 실적과 주가 변동이 컸다. 특정 게임 실패에 흔들리지 않고 지속가능한 경영 환경을 만드는 게 중요하기 때문에 세 가지 핵심 전략을 만들었다"며 "게임성 평가 위원회, 기술성 평가 위원회, 진척도 관리 태스크포스(TF) 등을 운영해 게임의 완성도와 시장성 확보 및 개발 기간 관리 등에 주력하고 있다"고 말했다.

특히 엔씨소프트는 모바일 캐주얼 사업 분야를 신성장 동력으로 지목했다. 지난 10일 독일의 게임 리워드 플랫폼 기업 '저스트플레이'를 약 3016억원에 사들이는 등 인수합병(M&A)을 통해 베트남의 리후후, 슬로베니아의 무빙아이, 한국의 스프링컴즈 등 모바일 캐주얼 게임 개발사들을 확보했다. 또한 모든 스튜디오는 본사가 보유한 중앙 데이터 플랫폼에 연결돼 통일된 전략과 일정한 품질을 만든다는 방침이다. 아넬 체만 모바일 캐주얼 센터장은 "모바일 캐주얼 게임 및 하이브리드 부문의 시장 규모는 570억달러(약 84조원)에 달한다"며 "성공한 타이틀의 운영(LiveOps) 등 엔씨소프트의 유산을 모바일 캐주얼 게임에 도입해 경쟁 우위를 확보할 것"이라고 말했다. 박 공동대표는 "후발주자로서 좀 더 시너지를 낼 수 있는 플랫폼과 생태계 등을 만드는 게 차별화된 전략"이라고 강조했다.

박 대표는 적극적인 M&A 행보를 이어가되 과대한 비용은 지출하지 않겠다는 기조를 내세웠다. 박 대표는 M&A 과정에서의 과대한 비용이 지출될 수 있다는 질의에 대해 "게임사들의 M&A는 활발하지 않은 상황"이라며 "2022년까지는 과대한 비용을 지출하는 문제가 있었지만 우리는 상당히 낮은 금액으로 계약했다. 과대한 비용 지출이나 옵션 계약은 철저히 배제한다"고 답했다. 아울러 "우리가 강조하는 것은 인수 후 재무 통합(PMI)"이라며 "인수한 회사가 신규 IP 등을 출시해 우리와 어떻게 시너지 효과를 낼지에 모든 초점을 맞추고 있다"고 설명했다.

박병무 엔씨소프트 공동대표가 12일 경기 성남시 엔씨소프트 판교R&D센터에서 열린 2026 엔씨 경영전략 간담회에서 발표하고 있다. 공병선 기자

유저의 신뢰 회복을 위한 행보를 이어나가겠다고도 설명했다. 박 공동대표는 "회사에서 가장 강조하는 게 월급을 주는 사람은 사장이 아니라 바로 고객, 게임 이용자라는 것"이라며 "지난 2년 동안 조직 효율화 등을 통해 시장에서의 신뢰를 회복했지만 또 하나는 게임 이용자의 신뢰를 회복하는 것 역시 굉장히 큰 축이었다"고 말했다. 뿐만 아니라 "지금 나온 게임들을 보면 과거와 달리 페이 투 윈(Pay-to-win) 요소를 많이 넣지 않았다"며 "비즈니스 모델부터 시작해 여러 소통을 활발히 해서 유저의 신뢰를 얻고 재밌게 게임을 할 수 있도록 하는 게 게임사의 목표"라고 덧붙였다.

박 대표는 2030년 매출 5조원 달성하겠다고 강조했다. 엔씨소프트는 올해 매출 2조5000억원과 의미 있는 영업이익을 달성하고 2030년 매출 5조원과 자기자본이익률(ROE) 15% 이상 등을 목표로 제시했다. 지난해 매출은 전년 대비 5% 감소한 1조5069억원, 영업이익은 흑자 전환한 161억원을 기록했다. 박 대표는 "궁극적인 목표는 예측과 지속 가능한 성장 모델을 만드는 것"이라며 "지금까지 약속드린 건 모두 집행했다. 올해는 2조5000억원의 매출 달성이란 약속을 지키는 것을 봐주시면 좋겠다"고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



