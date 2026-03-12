경기도와 경기환경에너지진흥원이 기후 위기 대응을 선도할 혁신 기술 보유 기업을 발굴하기 위해 이달 20일까지 '2026년 경기도 유망 기후테크 기업' 10곳을 모집한다.

기후테크는 온실가스 감축과 기후변화 적응에 기여하는 기술로 클린(청정), 카본(탄소), 푸드(식품), 지오(지구), 에코(환경) 등 5개 분야로 나뉜다. 모집 대상은 공고일 기준 해당 산업에서 3년 이상 사업을 이어온 도내 중소·중견기업이다.

올해 신규 지정하는 10개 기업은 앞으로 3년간 유망 기업 자격을 유지하며, 연간 1000만 원씩 최대 3000만 원의 사업화 자금을 지원받는다.

특히 올해부터는 시제품 제작과 지식재산권 취득 같은 기존 항목뿐만 아니라 경영 및 규제 관련 상담 비용과 전문인력 인건비 등으로도 지원금을 쓸 수 있게 활용 범위를 넓혀 기업의 실질적인 성장을 돕는다.

기업의 글로벌 스케일업(규모 확대)을 위한 지원도 한층 강화했다. 지정 기업에는 해외 유력 전시회 공동 참가와 현지 네트워킹(관계망 형성) 기회를 제공해 도내 기후테크 기업의 해외 판로 개척과 투자 유치를 적극적으로 뒷받침할 예정이다.

공공 조달 시장 진입을 돕기 위해 '중소기업 기술마켓'에 인증 제품으로 등록하고, 조달청 '혁신제품'으로 지정받을 수 있도록 추천하는 등 실질적인 판로 확대 혜택도 함께 제공한다.

기업 선정은 1차 서류평가와 2차 발표평가를 거쳐 기술성, 사업성, 성장성 등을 종합적으로 평가해 결정한다. '경기도 주 4.5일제 시범사업'에 참여하는 기업이나 2025년 기후테크 콘퍼런스에서 수상한 기업 등에는 가점을 준다.

변상기 경기도 기후환경정책과장은 "올해는 단순 자금 지원을 넘어 글로벌 시장 진출과 공공 판로 확보까지 지원 체계를 다각화했다"며 "기후테크 기업들이 탄소중립 시대를 이끄는 미래 산업의 주역으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이영규 기자



