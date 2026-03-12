경기경제자유구역청이 국내 최대 규모 배터리 전문 전시회인 '인터배터리 2026'에 참가해 홍보관을 운영하고 배터리 첨단산업 분야 기업을 대상으로 투자유치 활동을 추진한다.

인터배터리 2026은 이달 11일부터 13일까지 서울 삼성동 코엑스에서 700여 기업이 참가하고 7만5000여명이 참관하는 국내 대표 배터리 산업 전시회다. 산업통상자원부가 주최하고 한국배터리산업협회, 코엑스, 코트라가 공동 주관한다.

경기경제청은 이번 전시회에서 홍보관을 운영하며 경기경제자유구역의 투자환경과 산업 경쟁력, 주요 개발지구의 특화 전략을 집중 홍보하고 있다.

특히 홍보관에서는 평택 포승·현덕지구, 시흥 배곧지구, 안산 사이언스밸리(ASV) 지구 등 경기경제자유구역 4개 핵심 지구의 투자환경을 소개하고, 배터리 산업과 연관성이 높은 배터리 첨단소재·제조장비·검사측정 장비·전기전자 부품 분야 기업을 대상으로 맞춤형 투자 상담을 진행한다.

경기도경제자유구역청이 '인터배터리 2026' 행사장에 홍보관을 개설해 운영하고 있다. 경기도경제자유구역청 AD 원본보기 아이콘

또한 전시회 참가기업과 참관기업을 대상으로 네트워킹을 확대해 잠재 투자기업을 발굴하고 향후 기업 방문 및 후속 상담 등으로 연계해 실질적인 투자유치 성과 창출을 추진할 계획이다.

AD

김능식 경기경제자유구역청장은 "인터배터리는 배터리 산업의 최신 기술과 글로벌 기업 동향을 한자리에서 확인할 수 있는 대표 산업 전시회"라며 "경기경제자유구역의 우수한 산업 인프라와 투자환경을 적극 홍보하고, 첨단산업 분야 유망 기업 발굴과 투자 상담을 통해 실질적인 투자유치 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>